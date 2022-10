Chefi la cuțite, 5 octombrie 2022. What`s UP le-a compus chefilor o piesă specială. Cum sună melodia

What`s UP a venit la Chefi la cuțite sezonul 10 cu o surpriză de proporții pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Artistul a compus chefilor o piesă specială.

What`s UP a compus o piesă specială pentru jurații emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, de la Antena 1

Stând de vorbă cu Irina Fodor, What`s UP a dezvăluit cum s-a apucat de gătit și cum a început această pasiune pentru el.

„Astăzi am venit să vă gătesc, să vă arăt că What`s UP este un bun bucătar. Cel mai rău o s-o dezamăgesc pe mama când o să vadă cum tai eu ceapa. Marea mea panică este cu preparatul, pentru că este un preparat pe care eu îl iubesc foarte mult: Ras asfour de vită cu sos de vită. Mănânc de peste zece ani. Eu de zece ani tot am încercat să îl mai fac acasă”, a zis artistul, în timp ce pregătea rețeta aleasă.

Un moment cu adevărat surprinzător a fost atunci când What`s UP a arătat cum frăgezește el carnea de vită, folosindu-se de rafale de lovituri. Preparatul a fost servit alături de o salată de părunjel.

Apoi, banda a mers, cloșurile s-au ridicat și Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au făcut degustarea rețetei de Ras Asfour de vită. Nu mică le-a fost surpriza atunci când ușile s-au deschis și și-a făcut apariția în platou What`s UP!

Chefii au fost surprinși și au dorit să afle ce a făcut artistul în perioada pandemiei, apoi a venit surpriza cea mare: artistul a dezvăluit că a scris o melodie pentru cei trei chefi!

What`s UP a scos telefonul și a început să fredoneze versurile, în timp ce melodia cânta pe fundal. Fascinați, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu i-au ascultat „dedicațiile” și au savurat din plin melodia artistului.

„Foarte tare”, a fost replica lui Sorin Bontea, cu puțin timp înainte ca chefii să îi dea artistului cuțitul de aur pentru invitații speciali.

„Mulțumim frumos pentru versuri! Hai în spate la o bere!”, a fost propunerea făcută de chefi, la final.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10 ca să descoperi ce piesă a compus What`s UP pentru Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și cum sună versurile.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 10 Chefi la cuțite

Telespctatorii vor avea parte de o formulă unică în sezonul 10 Chefi la cuțite deoarece este pentru prima oară când show-ul culinar are două prezentatoare, Gina Pistol și Irina Fodor.

Irina Fodor a prezentat primele ediții ale emisiunii, iar Gina a revenit în edițiile ulterioare, însoțindu-i pe concurenți și jurați până în finală. Printre noutățile care fac competiția și mai savuroasă se numără și decorurile schimbate în toate zonele de desfășurare, dar și jocurile din culise, care acum devin adevărate întreceri cu o miză foarte importantă pentru jurați.

Totodată, fiind vorba despre sezonul care sărbătorește un deceniu de succes al celor trei Chefi, invitații speciali nu vor lipsi – vizita lui Martin Jordan, sosia lui Gordon Ramsay, fiind doar unul dintre cele mai așteptate momente ale acestui sezon.

