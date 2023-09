Chefi la cuțite, 6 septembrie 2023. Gaetano De Siano i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale. Ce a zis italianul

În ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12 am putut să îl cunoaștem pe Gaetano De Siano, un italian care locuiește de 15 ani la Craiova.

Concurentul în vârstă de 56 de ani a venit la Chefi la cuțite sezonul 12 ca să descopere ce părere au jurații despre rețeta sa. Ca să îi impresioneze, acesta a ales să pregătească o rețetă de piept de rață cu hribi și ierburi aromatice. Ajuns în fața chefilor, concurentul a surprins din plin cu dezvăluirile sale.

Gaetano De Siano i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale, în ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12

În timp ce pregătea mâncarea, concurentul a dezvăluit cât de atașat este de țara noastră, dar și cum s-a apucat de gătit.

„Eu când mă uit în Italia, după 2-3 săptămâni nu mai pot și vreau să mă întorc acasă, în Craiova. Am o fată de 21 de ani, trăiește cu mine de când avea 4 ani, epntru că m-am despărțit de mama ei. Faptul că a rămas cu mine m-a făcut să mă apuc de gătit. Acum e studentă, face masterul și vorbește mai bine românește decât italiană”, a povestit Gaetano De Siano.

Când preparatul a fost gata, chefii au degustat atent și apoi au votat. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția concurentul, care s-a prezentat.

„Am făcut mai multe în viața mea. Am lucrat în odmeniul horeca, am lucrat 6 luni la New York, atunci aveam 23 de ani, am vrut să văd visul american, am umblat peste tot la New York. În anii 1990 am avut o crescătorie de creveți în Republica Dominicană, creveți de apă dulce. Patru ani de zile am stat acolo. În 1997 a venit un uragan acolo și a făcut ravagii, am avut multe probleme și daune și m-am retras. M-am întors în Italia, am deschis un atelier de ceramică artistică. În anii 2000 am deschis una dintre primele agenții de turism online din Italia, a mers foarte bine. Am ajuns în România după ce m-am despărțit de fosta soție. În 2005 am ajuns în București, am cunoscut o româncă și m-am mutat în Craiova”, a dezvăluit concurentul.

„Chef Bontea, îți bați joc de mine”, a zis bărbatul atunci când chefii i-au zis că preparatul său e „țâță de mâță”, nedumerit de expresie, dar și surprins de aprecierea primită.

„Auzi, tu ești mafiot din ăla fugit în România de Poliție?!”, a fost întrebarea pusă de Dumitrescu, iar răspunsul a fost negativ, iar în platou s-a iscat râsul.

La final, pentru preparatul său, Gaetano De Siano a primit două cuțite și șansa de-a merge mai departe, în bootcamp, la Chefi la cuțite sezonul 12.

