Chefi la cuțite, 7 mai 2024. Orlando Zaharia a lovit cu cea mai „periculoasă” amuletă din sezonul 13. Ce a urmat în bucătărie

Chef Orlando Zaharia a lovit cu cea mai „periculoasă” amuletă din sezonul 13 în ediția 22 de pe 7 mai 2024. Haosul s-a dezlănțuit apoi în bucătărie. Chef Richard Abou Zaki a „explodat” și nu și-a mai controlat reacția dură.

În ediția 22 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024, chef Orlando Zaharia a folosit o amuletă „periculoasă” chiar în ultimele 30 de minute din probă. Juratul s-a gândit la o strategie ca echipa lui să nu fie afectată de avantajul pe care colegul său, chef Alexandru Sautner, l-a pus în joc.

Concurenții au fost luați prin surprindere de alarmă atunci când butonul roșu a fost apăsat. Nimeni nu se aștepta la o astfel de mișcare din partea lui chef Orlando Zaharia.

„Cu ce ne mai lovește acum?! Ne ia naiba!”, a fost replica unei concurente din echipa roz.

Ce amuletă a folosit chef Orlando Zaharia în ediția 22 din sezonul 13 Chefi la cuțite de pe 7 mai 2024

Echipa verde s-a bucurat foarte mult când au aflat ce presupune amuleta dată de chef Orlando Zaharia. Se pare că juratul s-a gândit să le ofere o mână de ajutor ce ar putea aduce victoria în battle-ul opt.

„Simt nevoia să lucrez cu Ștefan astăzi! Eu am o amuletă care spune așa: Folosește-te de serviciile chef-ului care nu are echipă. El poate fi spionul tău, poate gusta din toate preparatele lucrate de la echipele adverse. În plus, poate gusta și atinge ingredientele cu care lucrează echipa ta. E clar?”, a evidențiat chef Orlando Zaharia.

„Numai problema asta nu o aveam astăzi. Mai ajunge și Ștefan pe capul meu!”, a fost reacția lui chef Richard Abou Zaki.

„Am realizat că nu avem nimic gata, peștele nu e la cuptor. Am simțit nevoia să-l aduc pe Ștefan. Nu poate să gătească, dar măcar gustă și vede texturi!”, și-a mai susținut chef Orlando Zaharia alegerea făcută.

Haosul s-a dezlănțuit în bucătărie după cea de-a doua amuletă din ediția 22 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 7 mai 2024. Chef Richard Abou Zaki a „explodat” și nu și-a mai controlat reacția dură când a văzut că o concurentă nu-i ascultă instrucțiunile.

„Plating-ul mă înnebunește! Mă dă peste cap, mă doboară, mă omoară!”, a început să spună el.

Spiritele s-au încins și la bancul de lucru al echipei verde. Chef Orlando Zaharia și-a ieșit din minți în ultimele minute din probă. Juratul nu și-a mai putut stăpâni nervii și a răbufnit în fața camerelor de filmat.

„Trebuie să tragi o dungă în față, în mama ei de farfurie!”, a strigat la Cătălin Țociu.

„Nu mi-a plăcut deloc cum a funcționat echipa. Așa nu merge. Mâine cred că o să fiu uragan cu ei. Pregătiți-vă de ce este mai rău! Nu sunt mulțumit de farfurie. Mi-a zis Ștefan că avem trei nuanțe de verde”, a mai adăugat chef Orlando Zaharia.

„Mai avea doar două minute, iar verzii nu aveau peștele!”, a scos în evidență chef Ștefan Popescu.

