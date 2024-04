Chefi la cuțite, 8 aprilie 2024. Alexandru Săbădeanu a primit cuțitul de aur de la Orlando Zaharia. Cum a reacționat

Alexandru Săbădeanu a primit cuțitul de aur de la Orlando Zaharia în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 8 aprilie 2024.

Au fost momente de bucurie în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, după ce Orlando Zaharia a decis să îi ofere cuțitul de aur lui Alexandru Săbădeanu. Tânărul i-a impresionat pe jurați nu doar cu un desert extrem de complex, ci și cu experiența lui profesională. Astfel, fiindcă a primit cuțitul de aur, concurentul a intrat direct în echipa lui Chef Orlando Zaharia.

Emoțiile au fost mari în bucătărie pentru Alexandru Săbădeanu, căci tânărul a ales să facă un desert complex, menit să îi reflecte priceperea în materie de gătit. Apoi, când farfuria a fost gata, aceasta a fost trimisă la degustare.

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu au degustat atent și și-au dat seama imediat că au de-a face cu un bucătar experimentat. Apoi, ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Alexandru Săbădeanu, tânărul care ulterior a primit cuțitul de aur de la Orlando Zaharia, la Chefi la cuțite sezonul 13.

„Am început să gătesc în timpul facultății, am făcut Universitatea de Arte și Design din Cluj Napoca, eram pasionat de mult de bucătărie. În anul al doilea an de facultate lucram pentru un restaurant, făceam afișe promoționale, meniuri, mă ocupam de partea de graphic design. Când aveam timp liber și eram acolo la restaurant intram în bucătărie, îi ajutam pe băieți. Încet, încet, cum am muncit acolo, mi s-a propus un job part time. Erau niște bani în plus pentru facultate, apoi am rămas în bucătărie de tot, până în prezent. Am lucrat la un restaurant de tip fine dining din Cluj, apoi mi s-a propus să lucrez în Austria și am decis să plec, chiar dacă nu știam limba. M-am dus pentru experiență, să văd și ce e în afară. Am stat un an, până a venit pandemia. Apoi am primit un telefon de la Chef Patricio Massimino și am rămas timp de un an, am preluat secția de patiserie. În prezent lucrez la o secție de carne”, a povestit concurentul.

După ce s-a prezentat, concurentul a explicat ce greșeli a făcut și a demonstrate astfel că este un bucătar cu multă experiență.

Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu l-au ținut în suspans pe concurent, apoi i-au arătat verdictul: cu patru cuțite, concurentul a primit șansa de-a merge mai departe în bootcamp.

„Ai riscat, ai făcut o farfurie foarte complexă”, au zis jurații, care i-au apreciat tehnicile folosite și curajul de-a face un astfel de preparat.

„Din ce echipă ai zis că ai vrea să faci parte?”, a întrebat Orlando Zaharia.

„Din a dumneavoastră”, i-a răspuns concurentul.

„Sigur?”, a verificat juratul Chefi la cuțite sezonul 13.

„Da”, a venit replica tânărului, cuprins de emoție.

Acesta a fost momentul în care Orlando Zaharia i-a oferit cuțitul de aur, spre marea bucurie a tânărului. Astfel, în ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, difuzată pe 8 aprilie 2024.

„Haideți, chefi, în finală! Voi duce cu mare mândrie acest cuțit echipei și voi trage cu ei până în finală. Cel puțin până în finală și după finală! La premiul cel mare! Adrenalina…Mă gândesc cum să dorm în seara asta, mă duc să dau ture de parc”, a zis Alexandru Săbădeanu.

