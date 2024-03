Lăcrămioara Pintilie este concurenta care l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să-i ofere cuțitul de aur în ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024. Aceasta are posibilitatea să meargă direct în battle-uri.

Lăcrămioara Pintilie a reușit să-i impresioneze pe cei patru jurați din sezonul 13 Chefi la cuțite cu preparatul său spectaculos. Concurenta „le-a stins lumina” chefilor cu o rețetă care le-a încântat papilele gustative.

Încă de când a pășit în bucătăria show-ului culinar, Lăcrămioara Pintilie a mărturisit că este pasionată de tot ce înseamnă gastronomie. Mai mult, aceasta și-a dorit foarte mult să treacă în etapa următoare a competiției.

Deși a pășit timidă în fața juraților, concurenta nu s-a ferit să vorbească despre cariera ei de bucătar în Italia. Chef Richard Abou Zaki a ascutat-o cu mare atenție, fiind extrem de entuziasmat de experiența profesională pe care o are aceasta.

Emoțiile și-au făcut apariția pe platoul de filmare în ediția 3 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 20 martie 2024, atunci când a venit momentul jurizării. Concurenta nu se aștepta nicio secundă să ia cuțitul de aur.

Se pare că Lăcrămioara Pintilie a reușit să-l convingă pe chef Richard Abou Zaki că locul ei este chiar în battle-uri. Aceasta o să facă parte din echipa juratului, dacă va avea una. Punctele pe care le va strânge în urma jocurilor pentru amuletă vor decide acest detaliu.

Așadar, chef Richard Abou Zaki a oferit primul cuțit de aur din sezonul 13 Chefi la cuțite. Lăcrămioara Pintilie este prima femeie pe care juratul și-a ales în echipa lui, cu zâmbetul pe buze.

Cine e Lăcrămioara Pintilie, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 13 Chefi la cuțite. De ce a părăsit Italia pentru România

Telespectatorii și-au dorit să afle cine este Lăcrămioara Pintilie, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 13 Chefi la cuțite. Astfel, concurenta nu a uitat să se prezinte în cadrul show-ului culinar.

Aceasta are 35 de ani și vine din Reșița. Lăcrămioara Pintilie a fost mulți ani bucătar și chef bucătar în Italia, însă a decis să revină în România pentru a-și schimba foarte puțin domeniul de activitate. Aceasta a ales să facă, de fapt, cofetărie în țara natală.

„Am fost bucătar 15 sau 16 ani în Italia. Am făcut paste, supe și deserturi. Am lucrat cu aproape doi ani cu un chef care a plecat, iar patronii mi-au propus să preiau eu bucătăria. Le-am spus că nu mă simt în stare și am refuzat. Așadar, a venit un alt bucătar timp de doi ani, iar apoi am decis că a venit momentul să iau bucătăria în propriile mâini.

Am condus bucătăria 4 ani. Avea patru stele hotelul. Au existat cazuri în care angajații nu au vrut să vină să lucreze alături de mine pentru că sunt femeie. (...) Nu mai locuiesc în Italia de anul trecut, am hotărât să mă întorc acasă și aici am făcut o schimbare. Sunt cofetar acum, fac prăjituri, imediat o să deschid un laborator”, a declarat Lăcrămioara Pintilie, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 13 Chefi la cuțite.

