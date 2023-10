Chefi la cuțite, 8 octombrie 2023. Proba individuală a scos la iveală rivalitățile din echipe! Ce replici s-au aruncat la bancuri

În ediția 22 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 8 octombrie 2023, proba individuală din competiție a scos la suprafață tensiunile dintre membrii echipelor! Un schimb de replici a fost captat de camerele de filmat între Janni și Horia, care au avut un schimb de cuvinte. În același timp, Raluca, s-a aflat într-o situație dificilă cu Alex, iar frustrarea ei a atins cote maxime.

“Astăzi vom călători în tot felul de direcții culinare, plecând de la un concept la modă. Este un standard de calitate al hranei. Vorbesc de conceptul bi. Voi veți putea folosi, evident, tot ce este în cămară și mai ales bio, dar o să aveți și de ales pentru colegii voștri niște produse bio”, a anunțat Irina Fodor.

Proba a început cu multă tensiune pentru că lupta este extrem de aprigă!

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 12. Chef Florin Dumitrescu și-a format echipa. Cine sunt concurenții care au primit tunica magenta

Proba individuală a scos la iveală rivalitățile din echipe! Ce schimb de replici aprins au surprins camerele între Janni și Horia, la banc, la Chefi la cuțite, în ediția 22 din 8 octombrie 2023

Rivalitățile dintre echipe încep să iasă la suprafață. Raluca a fost profund dezamăgită de lipsa de integrare a lui Alex în echipă. Ea subliniat faptul că a fost ajutată de către alți colegi și colegii se ajută între ei, mai puțin Alex, care este extrem de individualist, remarcă ea.

"M-a învățat Cosmin să fac chipsuri de parmezan. Echipa e Cosmin, Nadia și cu mine. Eu pe Alex l-am văzut întotdeauna ca pe un copil care pe care trebuie să-l ajutăm și să-l protejăm, să crească... Din păcate pare că nu ne dorim același lucru, respectiv finala pentru domnul Scărlătescu

Alex a dat și el un răspuns la testimoniale după ce a fost înștiințat de părerea pe care o are Raluca: "Eu nu am ce să fac! Dacă ea crede că sunt prea individualist, nu înțeleg, sincer, dar bine... Nu am băgat de seamă pentru că nu am băgat-o aproape niciodată în seamă când a fost așa supărată sau cum e ea. Eu nu puteam să-i fac nimic, adică eram foarte ocupat. Aveam foarte multe elemente".

La un moment dat, Alex i-a cerut Ralucăi să-și mute tigaia de pe foc pe alt ochi de la aragaz pentru preparatul său: "Eu aveam nevoie de focul iute ca să ard creveții frumos, să prindă culoare. Îmi venea să-i închid focul și să-i zic succes spre finală!"

Nici echipa magenta nu este lipsită de tensiunile dintre concurenți. Janni a spus la tesimoniale: "Nu mă interesează Horia. Nu că e ceva personal, însă e greu pentru mine să mă concentrez să înțeleg totul românește. Dacă ai pe cineva lângă tine care vorbește, vorbește, se bucură, urlă... pentru mine este disturbator. Este din ce în ce mai greu!", a spus el în urma unor mici neînțelegeri de la banc, în timpul probei individuale.

Rămâi pe a1.ro pentru a vedea cele mai importante momente din bătălia concurenților.

Echipele trag tare într-o tensiune uriașă. Se sotează cu replici dure și se ornează cu mulți nervi și suspine.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 12. Chef Sorin Bontea și-a format echipa. Cine sunt concurenții care au primit tunica portocalie

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 12 Chefi la cuțite. Edițiile integrale se văd în AntenaPLAY

Se dă startul mult așteptatei bătălii din arena Chefi la cuțite. Telespectatorii au parte de o premieră maraton în această toamnă. Așadar, show-ul culinar vine cu 5 ediții consecutive în prima și a doua săptămână de difuzare, ulterior emisiunea având câte 4 ediții săptămânale.

În sezonul 12, Irina Fodor aduce surprize de proporții pentru jurați. Prezentatoarea TV o să-i însoțească pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea pe tot parcursul noului sezon, fiind persoana care aduce cele mai imprevizibile vești.

Regulile nu se schimbă în sezonul 12 Chefi la cuțite. Așadar, chefii vor continua să gătească alături de un invitat special la jocul de amuletă. Dacă avantajul nu este câștigat de jurați, acesta va fi pus în seif. Toate mizele din seif vor fi puse în joc în ultima etapă de preselecții, iar un chef se va bucura din plin de ele la battle-uri.

Una dintre noutățile show-ului culinar este o schimbare organizatorică neașteptată: Chefii au un asistent cu o listă consistentă de atribuții, cel care preia acest rol fiind Rikito Watanabe, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite.

Edițiile integrale din sezonul 12 Chefi la cuțite pot fi vizionate pe AntenaPLAY.

Citește și: Chefi la cuțite, sezonul 12. Chef Cătălin Scărlătescu și-a format echipa. Cine sunt concurenții care au primit tunica turcoaz