Chefi la cuțite, din nou lider de audiență pe toate segmentele de public. Diseară ne întâlnim cu Sali Levent și Cătălin Cazacu

Conform Kantar Media, Chefi la cuțite a fost lider de piață în rândul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani cu o medie de 9.2 puncte de rating și o cotă de piață de 27.1%, în timp ce al doilea clasat, Pro TV, a obținut 7.1 puncte de rating și 20.8% cotă de piață. Show-ul de cooking de la Antena 1 s-a clasat pe primul loc și în rândul publicului din mediul urban cu o medie de 7.7 puncte de rating si 18.5 procente cotă de piață, în timp ce al doilea clasat, Pro TV, a obținut 6.5 puncte de rating și 15.6 procente cotă de piață. Chefi la cuțite a fost pe primul loc și în rândul telespectatorilor la nivelul întregului public din România cu o medie de 7.6 puncte de rating și o cotă de piață de 18.1 de procente, în timp ce Pro TV, clasat pe locul al doilea, a obținut 7 puncte de rating și 16.6 cotă de piață. În minutul de aur al emisiunii, 21.37, peste 1.8 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau momentele din cadrul degustărilor pe nevăzute de la Chefi la cuțite.

În ediția de marți seara, Cătălin Voicu, fost membru al trupei Ro-Mania, a făcut spectacol la Chefi la cuțite. În timp ce a pregătit o super rețetă de piept de curcan cu sos de muștar cu fasole verde și baby carrot la „Chefi la cuțite”, Cătălin Voicu a povestit mai multe despre viața sa. „Sunt fost cântăreț, actual agent de vânzări pentru o firmă de contabilitate. Am fost membrul unei trupe timp de 16 ani, am fost în formația Ro-Mania. M-am retras în urmă cu șase ani, dar formația merge înainte. M-am retras pentru că familia este mai importantă și vreau să fie mai aproape de ea. Sunt căsătorit de 20 de ani, am un copil de șase ani, care a venit în urmă cu trei ani în familie. Am încercat să avem copii, am avut numeroase nereușite, inclusiv o fertilizare in vitro. Am mers apoi pe ideea de adopție, l-am adoptat pe Alex în urmă cu trei ani. Acum pot spune că sunt un părinte împlinit din toate punctele de vedere. Dacă vrei să adopți cu adevărat se rezolvă totul foarte repede”, a povestit el.

Ediția difuzată miercuri seara va aduce în fața chefilor un cuplu.. .inedit: Sali Levent și Cătălin Cazacu. Cei doi vin să îl împresioneze pe chef Scărlătescu, iar Cătălin Cazacu va stabili chiar și o premieră în cadrul show-ului. Telespectatorii vor descoperi toate aceste surprize miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1.