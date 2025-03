Chefi la cuțite, sezonul 15, 17 martie 2025. Cine a câștigat a patra amuletă. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a patra amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat, în ediția din 17 martie 2025.

În a patra ediție din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 17 martie 2025, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie și au așteptat cu sufletul la gură să descopere ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor. Primele trei amulete au adus și trei probe de gătit dificile.

Irina Fodor și-a făcut apariția în bucătărie extrem de zâmbitoare și i-a întâmpinat pe cei patru celebri bucătari cu o veste ce a adus emoții.

Descoperă ce s-a întâmplat în a patra ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din data de 17 martie 2025

Ce s-a întâmplat în a patra ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din data de 17 martie 2025

În ediția a patra a emisiunii Chefi la cuțite 2025 am putut să le cunoaștem pe Letiția Iorga (27 de ani) și pe Alexandra Andrei (34 de ani) din București. Cele două au lucrat la corporație și, pasionate de călătorii, au găsit totuși ocazii să viziteze diferite locuri din lumea. Când se aflau în Marea Britanie, cele două au savurat un cookie atât de special încât au spus că „le-a schimbat lumea”. Astfel, cele două și-au făcut curajul de a deveni antreprenoare și și-au deschis împreună un bakery specializat pe prăjituri cookie! Ca să îi impresioneze pe jurați, cele două au venit cu o rețetă delicioasă de brownie cookie, dar și alte variante de cookie. Fiindcă gustul a fost unul la superlativ, motiv pentru care au primit patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcamp.

După ce s-au îndulcit puțin, cei patru s-au întâlnit cu Irina Fodor, pentru a descoperi ce surprize le-a pregătit de data aceasta frumoasa Irina Fodor.

„Bună seara, dragii mei! Vreau să vă spun că v-am scanat cu privirea și m-am oprit la Alex, care iar este puțin cam întunecat. Tu mă așteptai mereu cu zâmbetul pe buze, cu energia sus. Și mie îmi e teamă de voi, când anunț tema, când anunț amuleta, fiindcă știu ce poate să iasă”, a zis Irina Fodor, în ediția a patra din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din 17 martie 2025.

„Azi avem amuleta cu numărul patru. Astăzi discutăm despre niște super preparate făcute de Ștefan Popescu. A făcut niște preparate absolut extraordinare. Am să vă dau acest meniu din care trebuie să vă alegeți un preparat”, a mai completat Irina Fodor, care a spus că degustarea și jurizarea va fi făcută de celebrul Emi, împreună cu soția lui, Mădălina.

Când au auzit despre ce amuletă este vorba, toți au început să aibă emoții: „Timp de jumătate de probă, concurenții echipelor adverse vor avea voie să vorbească doar în rime. Fiecare greșeală îi costă un minut de freeze”.

„Unde ai găsit amuleta asta?!”, a fost reacția avut de Chef Alexandru Sautner.

Fără să mai stea pe gânduri, cei patru și-au ales câte un preparat din meniu, au selectat ingredientele și s-au apucat imediat de gătit, cu gândul la super amuleta pusă la bătaie de Irina Fodor.

Apoi am putut să îl cunoaștem pe Caesar Antonius Giurgiu în vârstă de 10 ani, din Florești (Cluj). Puștiul a decis să pregătească o rețetă de clătite cu cataif, totul decorat cu biscuiți și alte elemente, ca să demonstreze celor patru jurați faptul că se pricepe la gătit. Copilul a stârnit amuzamentul juraților atunci când l-a imitat pe Chef Richard Abou Zaki cu râsul său. La final, puștiul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

A urmat apoi degustarea celor patru preparate făcute de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu. Aceștia au fost extrem de mândri de rețetele făcute pentru această probă de amuletă.

Tot în ediția a patra a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să îl cunoaștem pe David Mihai Mada în vârstă de 32 de ani din Oradea, care în prezent este manager de logistică. La vârsta de 23 de ani, acesta se afla printre primii 5 cei mai buni bucătari din Oradea, însă viașța l-a făcut să renunțe la visul său: „Tatăl meu a suferit 2 accidente vasculare cerebrale, am decis să plec, să asigur bani, eram și singurul necăsătorit din familie”. Bărbatul a muncit mult ca să își sprijine familia, dar a spus că i-a lipsit mereu casa. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a decis să pregătească o rețetă de supă cremă de broccoli cu somon afumat. Deși inițial a primit doar două cuțite, Chef Alexandru Sautner a simțit potențialul concurentului și a decis să îi acorde cel de-al treilea cuțit, ca să meargă mai departe, în bootcamp.

Emi și soția lui, Mădălina, au fost mai mult decât încântați să deguste cele patru rețete delicioase pregătite de Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu.

Apoi am putut să îl cunoaștem pe Liviu Iulian Stângu în vârstă de 34 de ani, din Iași. Bărbatul este în prezent bucătar, dar înainte de asta a fost frizer. Pasiunea pentru gătit l-a făcut să aleagă bucătăria și astfel a decis să se angajeze în domeniu. Omul a lucrat în diferite localuri, acumulând experiență, dar a plecat ori de câte ori a simțit că nu își găsește locul. Cu o rețetă de carpaccio de somon, concurentul a reușit să îi convingă pe chefi să îi ofere doar două cuțite.

Totuși, acesta a spus că „tot se simte un învingător”, semn că a ales să vadă totul ca pe o experiență constructivă.

Cine a câștigat amuleta în a patra ediție a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, din data de 17 martie 2025

Emoțiile au fost mari pentru Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu, atunci când Emi și Mădălina și-au făcut apariția în bucătărie pentru a anunța cine a câștigat amuleta în ediția a patra a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, din 17 martie 2025.

Astfel, Chef Sautner a primit două puncte, Chef Ștefan a primit trei puncte, Chef Orlando a primit patru puncte, iar cinci puncte și amuleta au mers la Chef Richard.

Tot în ediția a patra a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să o vedem și pe Bianca Rus, celebra cântăreață din Satu Mare. Aceasta și-a făcut apariția în platoul emisiunii cu un moment muzical inedit, ce i-a distrat din plin pe jurați.

„Am fost tare entuziasmată să vin cu păsula mea tradițională!”, a zis artista, care apoi i-a uimit pe jurați cu dezvăluirile sale.

„Am avut 120 de kilograme, apoin am slăbit 70 de kilograme, am avut o operație de gastric sleeve, operație la stomac. Acum 3-4 ani am avut această greutate. Mi-a zis mama că nu o să încap în rochia de mireasă. În toate melodiile mele am introdus mâncarea, că tare îmi place să mănânc, îmi place mâncarea”, a zis artista, care a primit două cuțite de la cei patru jurați.

Ioan Dan Făzăcaș are 37 de ani, este din Alba Iulia și în prezent este antreprenor, acesta având propria sa firmă de peisagistică. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a pregătit un desert numit „Grădina”, alcătuit dintr-un pământ comestibil și pietre comestibile. Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au degustat atent preparatul și au fost impresionați nu doar de aspect, ci și de gust.

Pentru un trai mai bun, concurentul a ales să plece în străinătate ca să lucreze în agricultură, apoi ca spălător de mașini: „Cel mai mult am spălat 316 mașini, în 11 ore”.

Pentru deliciosul său preparat, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite, sezonul 15.

Tot în ediția din 17 martie 2025 am putut să îl vedem și pe Mihai Vasile, zis și Mexicanul Junior. În vârstă de 19 ani, tânărul din Popești Leordeni este în prezent shaormar și are o imensă dorință să devină bucătar.

„Sunt shaormar și asta vom pregăti astăzi”, a zis tânărul, care a pus mult suflet în preparatul său de tip fast food și pentru care a primit trei cuțite.

Ioana Alexandrina Petria în vârstă de 25 de ani, din Râmnicu Vâlcea, a decis să pregătească o rețetă de lapte de pasăre. Și-a dorit de multe ori să vină la emisiune, dar abia acum visul său de venit realitate. Cu emoții, ea a privit degustarea juraților și a sperat să facă o bună impresie.

„Toată vanilia din Madagascar e în desertul ăsta?”, a zis Chef Richard Abou Zaki.

La final, aceasta a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

Cel mai surprinzător concurent al ediției a fost, fără doar și poate, Yann Euzenne, cunoscut drept Ian Freaks. Acesta a pregătit pentru jurați o reețetă de Ratatouille și a dezvăluit despre el faptul că este „un artist al bucătăriei”.

„Sunt Ian, sunt Chef, vin din Paris și am 50 de ani. Eu lucrez într-un mic restaurant care este aproape de Turnul Eiffel. Avem mulți vizitatori, mulți străini care vin la noi. Noi îi facem să descopere specialitățile francize. Desertul meu preferat, de fapt farfuria mea preferată este Pomme d`amour. O să fac Ratatouille sub formă de Pomme d`amour. Sper să îi surprind pe jurați”, a dezvăluit concurentul, care a crescut la circ.

Ajuns în fața juraților, acesta a dezvăluit mai multe despre viața la circ și despre cum a încercat să îmbine toate artele din viața lui pentr o reușită în bucătărie. Concurentul a mâncat sticlă și bucăți de mâncare în flăcări și a stins țepușe în flăcări cu gâtul. Trucurile sale i-au lăsat mască pe jurați.

