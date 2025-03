Lora este una dintre cele mai apreciate artiste din România, iar la 42 de ani arată spectaculos, motiv pentru care mulți cred că a apelat la medicul estetician pentru a-și contura formele impresionante.

Lora a dezvăluit de intervenții estetice are până la vârsta de 42 de ani. Ce ajustări a ținut să facă | Instagram

Totuși, cântăreața a clarificat recent ce ajustări a făcut și la ce metode recurge pentru a-și menține aspectul fizic.

Lora a dezvăluit de intervenții estetice are până la vârsta de 42 de ani. Ce ajustări a ținut să facă

Unul dintre cele mai frecvente zvonuri despre Lora este că și-ar fi mărit posteriorul printr-o intervenție de tip BBL (Brazilian Butt Lift). Întrebarea a devenit atât de comună încât artista a decis să lămurească acest subiect.

„M-a întrebat cineva recent dacă am făcut BBL. Nu, am făcut genuflexiuni, vrei să te mint? Am făcut genuflexiuni. S-a spus despre mine că posteriorul meu este artificial și s-a votat, acum mulți ani pe Internet, că da”, a declarat Lora pentru Unica.

Astfel, cântăreața neagă categoric că ar fi apelat la bisturiu pentru a obține formele pe care le afișează, susținând că rezultatul este datorat muncii intense la sală.

Singura intervenție estetică recunoscută de Lora

Deși nu a recurs la operații pentru remodelarea corpului, Lora a recunoscut că a făcut o mică ajustare la nivelul buzei superioare. Motivul? Unul cât se poate de pragmatic.

„Mi-am făcut recent o intervenție la nivelul buzei superioare. Mi-a ridicat un pic buza de sus, ceva foarte super natural, pentru că am lansat rujuri și am vrut să se vadă bine”, a explicat artista în cadrul unei emisiuni citată mai sus.

Această decizie a fost strâns legată de lansarea propriului brand de rujuri, iar Lora și-a dorit ca produsele sale să fie puse în valoare pe buzele sale.

Pe lângă întrebările despre aspectul fizic, artista se bucură și de succesul noii sale piese, „Sărută-mă”, pe care a lansat-o recent și care a fost foarte bine primită de public. Melodia este dedicată soțului său, Ionuț Ghenu, cu care s-a căsătorit anul trecut.

Indiferent de zvonuri, Lora continuă să impresioneze prin frumusețea sa naturală, dar și prin stilul său autentic și energia pe care o transmite fanilor săi.