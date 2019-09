Chefii Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu au fost jigniți de un concurent! „Am fost pe punctul de a sări pe el, dar am avut un șoc!”

Chefii Sorin Bontea şi Florin Dumitrescu sunt pregătiți pentru provocările celui de-al șaptelea sezon „Chefi la Cuțite”, ce va începe, în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1. Jurații au dat detalii inedite din culise și au povestit că au fost cât pe ce să sară pe un concurent, deoarece i-a făcut să se simtă jigniți, dar au avut un șoc.

„Sezonul șapte este unul special, plin de surprize, cu multe amulet puse-n joc”, a spus Sorin Bontea, la „Observator 12”.

„Sezonul acesta este grandiose din toate punctele de vedere – foarte mulți concurenți, foarte multe probe, foarte multe amulet, surprize, oameni interesanți, chiar și câțiva cu care nu am avut o chimie bună, vedete multe și prea multe certuri. Eu trebuie să încep psihoterapie, să fiu gata pentru următorul sezon”, a spus și chef Florin Dumitrescu.

„Am avut un șoc! Am vrut să sărim pe el sau ea, pentru că am primit o chestier în farfurie pe care n-am înțeles-o și cred că va intra blurată pe post. În momentul în care s-au deschis ușile, șoc! La asta nu ne așteptam! Eram pe poziția de a sări bancul, pentru că ne-am simțit ușor jignițși, dar când s-a deschis ușa ne-am înmuiat toți. Am dat înapoi”, a mai povestit chef Florin Dumitrescu.

Chef Florin Dumitrescu a vorbit și despre cartea culinară „Românește. Punct și de la capăt” pe care a lansat-o recent.

„E un proiect la care am lucrat ceva timp, să adun rețete. Am fost ajutat de soția mea și de partenerii cu care am scos cartea. A fost o ambiție, pentru că nu prea aveam mâncare românească să arate bine, de 2019. Și am zis să pun umărul puțin la dezvoltarea gastronomiei românești, lucru care deja se face de ceva timp. Mai ales că eu, mult timp, n-am fost un împătimit al mâncării românești. După ce am trecut prin multe zone ale țării și am mâcnat mâncare românească, m-am supărat pe mine și am început să aprofundez subiectul”, a explicat chef Florin Dumitrescu.

Și chef Sorin Bontea a fost implicat într-un proiect special, dedicate bolnavilor de gută, care trebuie să țină un regim special toată viața.

„Sunt în jur de 40 de rețete, cu circuit închis. Am colaborat cu o companie farmaceutică pentru cei suferinzi de gută. Însă, mă bucur că prin meseria mea și prin prisma faptului că fac bucătărie, pot să ajut. Ei trebuie să țină un regim toată viața. Am stat foarte mult de vorbă cu medici de specialitate să înțeleg ce sunt alea purine. A fost foarte mult de calculat și de înțeles”, a explicat el.

Chefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea şi Cătălin Scărlătescu pornesc la drum, în călătoria cu numărul șapte! Au în faţă un sezon cu un număr record de participanţi. Peste 270. Asta înseamnă şi tot atâtea preparate degustate de maeştrii bucătari.

Emoţii sunt de ambele părţi. Şi la masa juraţilor, şi în faţa ei. Reţetele inedite, gustul fără cusur şi platingul inovativ sunt elementele căutate de chefi.

Dacă pentru concurenţi, noul sezon poate însemna un câştig de 30 de mii de euro, pentru juraţi poate fi o nouă victorie. Chef Sorin Bontea intră fără teamă în concurs. Este fruntaşul cu trei finale câştigate, urmat din scurt de chef Florin Dumitrescu, cu două. Rivalitatea va atinge cote maxime, căci chef Cătălin Scărlătescu are în palmares doar un singur titlu adjudecat până acum.

Așteptarea a luat sfârșit, căci în această seară și mâine seară, 9 și 10 septembrie, de la 20:00, „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va înteți competiția gustului atât între jurați, cât și între bucătarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar și la premiul de 30.000 de Euro.

