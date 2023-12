Cine e Chef Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Tot ce trebuie să știi despre cariera sa impresionantă

Ștefan Popescu unul dintre noii jurați Chefi la Cuțite. Celebrul bucătar are 47 de ani, un CV-ul impresionant și se declara un ”familist convins”. Iată cine este și tot ce trebuie să știi despre chef Ștefan Popescu.

Descoperă în rândurile următoare cine este Chef Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite.

Cine e Chef Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite. Tot ce trebuie să știi despre el

Chef Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite, a debutat relativ târziu în cariera gastronomică. El a absolvit un profil tehnic-mecanic la liceu și în perioada stagiului militar a participat ca pompier la peste 135 de intervenții, chiar în linia întâi.

Ulterior, în 2000, și-a depus CV-ul în cadrul unui hotel din București și așa a început incursiunea sa în gastronomie. Și-a descoperit cu adevărat pasiunea pentru gătit în Anglia, când a experiementat rețete din toată lumea.

Timp de doi ani, între 2003 și 2005, a lucrat în Marea Britanie și în 2006 a revenit în țară. În cadrul unui hotel din București a lucrat mai întâi ca Sous Chef și apoi a fost Executive Chef.

CV-ul lui Ștefan Popescu este unul impresionant. De-a lungul anilor, noul jurat de la Chefi la Cuție a urmat mai mule cursuri de specializare, perfecționare și a obținut o serie de certificări și calificări, atât în România, cât și în străinătate.

”Am început într-un hotel de cinci stele din București, în urmă cu 17 ani, iar acolo am intrat în direct în bucătărie, fără să am o anumită ghidare a unui chef. Dar din fiecare loc, unde am lucrat, am învățat câte ceva. Am început destul de târziu cu bucătăria și cumva întâmplător, dar am fost un autodidact.”, spunea Chef Ștefan popescu în 2017 pentru Restocracy.

În același interviu, juratul Chefi la Cuțite era întrebat despre perioada necesară pentru a ajunge un mare bucătar. Iată ce răspundea: ”Eu zic că undeva între cinci și zece ani. Oricât de sclipitor ai fi, pentru că sunt și genii în această meserie, însă pentru a fi un bucătar mare e nevoie de o perioadă de timp, ca să poți conduce o bucătărie. De aceea, consider că e nevoie de șapte-opt ani, chiar zece ani. Evident, dacă vorbim despre un mic geniu, poate mai puțin.

Ștefan Popescu, noul jurat de la Chefi la Cuțite, un familist convins

Dincolo de bucătărie, unde are evident succes, chef Ștefan Popescu se consideră și un bărbat împlinit și se descrie drept ”un familist convins”.

”Un familist convins, căsătorit și tată a doi băieței minunați.

Un om optimist, vesel, calm, energic, ambițios și un mare cinefil.

Nu îmi plac persoanele care se plâng în mod constant și leneșii.”, scrie acesta pe site-ul său oficial, https://www.stefanpopescu.com.

Conform aceleiași sursă, motto-ul noului jurat Chefi la Cuțite este: ”Răbdarea începe acolo unde răbdarea se termină!”

Ce studii și certificări are Chef Ștefan Popescu de la Chefi la Cuțite

Juratul Ștefan Popescu de la Chefi la Cuțite a urmat cursurile Facultății de Inginerie și Management Agro-turistic. Iată ce certificări are și ce concursuri a câștigat:

Paul Bocuse Institute – Exclusive Pastry Program, 3 Michelin Stars

Trainee Belcanto Restaurant Lisboa, Portugal, 2 Michelin Stars

Internship Pogramme Pullman Paris Tour Eiffel, France

Internship Pogramme Novotel, Reading, UK

Certificat Maistru in arta culinara

Certificat Bucatar Sef

Certificat Bucatar specialist/vegetarian/dietetician

Gala premiilor Food and Bar – premiul Artist in Bucatarie

Locul I – concursul national Arena Bucatarilor, Brasov.

Primele declarații ale lui Chef Ștefan Popescu despre proiectul Chefi la Cuțite

“Acest rol vine la pachet cu multă responsabilitate. Responsabilitate față de emoțiile, aspirațiile și pasiunea care se află în spatele fiecărui preparat. Atât în viața de zi cu zi, cât și în cea profesională sunt obiectiv, corect și flexibil, nu urmăresc perfecțiunea, vreau să descopăr potențial și entuziasm, astea sunt așteptările mele în ceea ce îi privește pe concurenți. Ce se întâmplă la masa juriului va fi foarte interesant pentru telespectatori. O să fie cu intrigă,

tachinări și show. Colegii mei au un traseu profesional de excepție, sunt lideri care conduc echipe mari și cunosc această meserie din toate unghiurile ei, de la spălatul vaselor, până la antreprenoriat. Ca și caractere și background suntem totuși diferiți și asta va da un plus de savoare interacțiunii dintre noi”, a declarat Chef Ștefan Popescu.