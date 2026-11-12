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Cine este Alexandru Tinca, concurentul de la Chefi la cuțite care a ajuns în top 20 cei mai buni specialiști în jamón din Spania

Audițiile Chefi la cuțite aduc bucătari cu povești inedite în fața juraților. Alexandru Tinca: ”Am fost printre primii 20 cei mai buni cortadores de jamon din Spania”.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:07 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:08
Cine este Alexandru Tinca, concurentul de la Chefi la cuțite care a ajuns în top 20 cei mai buni specialiști în jamón din Spania | Antena 1
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Duminica aceasta, de la ora 20:00, Irina Fodor va da startul sezonului 18 Chefi la cuțite: flacăra pasiunii pentru arta culinară va arde mai puternic ca oricând în arena luptelor pentru amulete, acolo unde se vor înfrunta cei patru jurați. Iar ringul audițiilor va primi un val de concurenți îndrăgostiți de gastronomie, dornici să se afirme sau pur și simplu să-și testeze nivelul, după ani de experiență petrecuți în bucătărie.

Cine este Alexandru Tinca

Alexandru Tinca are 32 de ani și aduce la Chefi la cuțite o poveste inedită din lumea jamonului iberic. ”Am venit la Chefi la cuțite ca să văd la ce nivel sunt. Nu prea mă gândesc la adversari. Mă gândesc mai mult la mine și mă lupt cu mine însumi”, afirmă concurentul, care este de profesie bucătar, dar are în plus o specializare în arta felierii jamonului. ”M-am născut în România, dar am copilărit de la 7 ani în Spania. Am petrecut o bună perioadă de timp în lumea iberică a jamonului, peste 8 ani. Și în 2021 am fost printre primii 20 cei mai buni cortadores de jamon din Spania”, povestește Alexandru. ”În același an 2021 am renunțat la jamon și am vrut să fac bucătărie – așa că am început să lucrez la un restaurant cu o stea Michelin, unde am rămas doi ani jumate. Ulterior, am fost în Elveția, la un hotel de 5 stele, apoi în Austria”, mai spune el. Ce le va pregăti concurentul celor patru jurați și cât se va vedea experiența sa în farfurie telespectatorii vor descoperi urmărind noul sezon Chefi la cuțite din 15 noiembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Citește și: La ce oră începe Chefi la cuțite, duminică, 15 noiembrie 2026. Programul Antena 1 după finala Asia Express

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Ce suprize pregătește noul sezon Chefi la cuțite

Adrian Constantin Fieraru are 28 de ani și vine cu visuri mari din Reșița – visuri la care nu a renunțat, în ciuda provocărilor cu care s-a confruntat până acum. ”Am început să lucrez în bucătărie de la 19 ani, dar pasiunea mea a pornit de pe la 7-8 ani. Inventam tot felul de mâncăruri... M-a prins mama de n ori. Mă întreba: «De ce faci asta, măi, copile?» «Nu știu, mama! Pur și simplu asta vreau să fac în viață». Dar copilăria mea a luat o întorsătură neașteptată. Pe la vârsta de 3 ani, părinții mei au divorțat. Am fost anunțat de către mama că ea va trebui să plece. Mi-a spus că eu aș încurca-o în drumul vieții ei... De aceea am rămas cu tata”, a povestit Adrian. ”Tot ce mi-am dorit a fost să devin cel mai bun bucătar al României. Dar m-am îndepărtat la un moment dat de la visul ăsta, când am intrat în așa-zisa lume a viciilor”, a mărturisit concurentul care s-a luptat o bună perioadă cu dependențele. Întreaga poveste urmează în sezonul 18 Chefi la cuțite.

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Daniel Matache este concurentul care îi surprinde pe Chefi cu un detaliu aparte al înfățișării sale. ”Gătitul pentru mine înseamnă tot. În bucătărie uit de orice necaz. Am 35 de ani și de nouă ani sunt oficial bucătar. Dar de mic mi-a plăcut să gătesc. Și când aveam altă profesie tot asta făceam zi de zi”, spune Daniel, pentru care unghiile date cu ojă neagră reprezintă un obicei cu o explicație cu totul neașteptată. ”Mulți se miră când mă văd și comentează că am unghiile date cu ojă neagră. Vă dați seama că nici nevestei nu-i place. Sunt anumite evenimente la care se roagă de mine: «Te rog frumos, nu mergem așa acolo, să nu ne vadă lumea așa»”, povestește cu umor Daniel. Dacă i-a purtat noroc sau nu oja neagră în bucătăria show-ului culinar telespectatorii vor afla vizionând sezonul 18 Chefi la cuțite, din 15 noiembrie, de la ora 20:00.

La ce oră începe Chefi la cuțite, duminică, 15 noiembrie 2026. Programul Antena 1 după finala Asia Express...

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