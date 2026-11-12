Chefi la cuțite, sezonul 18, începe pe 15 noiembrie 2026 la Antena 1. Află programul de difuzare și când îi poți urmări pe cei patru jurați.

La ce oră începe Chefi la cuțite, duminică, 15 noiembrie 2026. Programul Antena 1 după finala Asia Express | Antena 1

Cel mai îndrăgit show culinar revine la Antena 1! Sezonul 18 Chefi la cuțite vine cu surprize de proporții, concurenți noi, preparate spectaculoase și povești care promit să îi țină pe telespectatori în fața televizoarelor.

Când începe Chefi la cuțite, sezonul 18. Antena 1 a anunțat programul de difuzare

Mai sunt doar câteva zile până când Irina Fodor va da startul unei noi aventuri culinare, iar cei patru jurați sunt pregătiți să descopere noi talente în bucătărie.

Marea premieră a emisiunii va fi difuzată pe Antena 1 și AntenaPLAY pe 15 noiembrie 2026. Noul sezon va putea fi urmărit în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

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Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu revin la masa juriului și sunt gata pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute. Concurenții vor încerca să îi impresioneze cu farfurii surprinzătoare, combinații îndrăznețe de gusturi și preparate pregătite cu multă pasiune.

Nici confruntările dintre jurați nu vor lipsi. Cei patru chefi vor intra din nou în ringul amuletelor, unde vor încerca să obțină cât mai multe avantaje pentru etapa următoare a competiției. Preparatele spectaculoase, strategiile și rivalitatea dintre bucătari vor transforma fiecare ediție într-o nouă provocare.

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Ce surprize pregătește sezonul 18 Chefi la cuțite

Noul sezon promite să ridice ștacheta competiției. Concurenții vin mai pregătiți, ambiția este mai mare, iar lupta pentru un loc în echipele celor patru chefi se anunță una intensă. Dincolo de talentul culinar, poveștile personale ale celor care ajung în fața juraților vor aduce și momente emoționante.

Cei patru chefi sunt pregătiți să intre din nou în competiție și să demonstreze că experiența, creativitatea și pasiunea pentru gastronomie pot face diferența. Fiecare își dorește să descopere concurenți valoroși și să își formeze o echipă capabilă să ajungă cât mai departe.

După încheierea sezonului 9 Asia Express, telespectatorii Antena 1 se vor putea bucura de o nouă ediție a show-ului culinar. Chefi la cuțite revine cu sezonul 18 pe 15 noiembrie 2026, iar întâlnirea cu cei patru jurați promite noi provocări, emoții și dueluri gastronomice.

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