CONCURS | Ia parte la „Degustare la cuțite”. Cum poți să trăiești experiența Chefi la cuțite în calitate de degustător

Noul sezon din Chefi la cuțite aduce o surpriză de zile mari pentru iubitorii show-ului culinar. Cei care își doresc să trăiască o experiență unică în calitate de degustători pot să se înscrie la concursul „Degustare la cuțite”. Iată care este regulamentul și cum se aleg câștigătorii.

Chefi la cuțite oferă ocazia fanilor de a face parte din fenomenul televiziunii în România. Vor exista 10 norocoși care se vor bucura din plin de o experiență spectaculoasă pe platourile de filmare al show-ului culinar.

Câștigătorii vor avea șansa să fie degustători oficiali în sezonul 13 Chefi la cuțite, la una dintre probele din battles ale echipelor noii generații de chefi. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii la concursul „Degustarea la cuțite” conform următorilor pași.

Pasionații de bucătărie trebuie să urmărească emisiunea în zilele de luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 sau AntenaPLAY, iar mai apoi să răspundă corect la întrebarea din fiecare episod în formularul de AICI. Săptămânal poți descoperi dacă ești unul dintre câștigători (doi câștigători pe săptămână).

Citește și: Cea mai cunoscută sosie a lui Marilyn Monroe, care joacă în filme la Hollywood, vine să-i cucerească pe jurații Chefi la cuțite

În plus, dacă te înscrii și cu o poză cu un preparat făcut de tine, poți câștiga premii zilnice la SuperNeatza, un kit de gătit și abonamente AntenaPLAY pentru 1 an. Concursul „Degustarea la cuțite” se desfășoară în perioada 17.03.2024 — 09.05.2024.

Regulamentul concursului „Degustarea la cuțite”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea ANTENA TV GROUP S.A., societate constituita si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bd. Ficusului nr.44Aș etai 4A, zona 2, Sector 1, Bucuresti , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3765/1991, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/3765/1991, cod unic de inregistrare 1599030, cod de identificare fiscala RO, capital social 1.593.960 lei, cont bancar R065RZBR0000060010162592 deschis la Raiffeisen Bank SAAgentia Bucuresti, (societate denumita in continuare „Organizatorul").

Derularea concursului ce face obiectul prezentului regulament (denumit in continuare „Concursul") se va face in Romania, in site-ul al.ro ( https://degustare.al.ro/ ). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

11. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 17.03.2024 — 09.05.2024, dupa cum urmeaza:

• A doua zi dupa ce Antena 1 are in prima difuzare o editie din Chefi la cutite sezonul 13, va aparea o intrebare, la ora 8.00, din continutul episodului din seara anterioara in cadrul paginii de concurs degustare.al.ro. Fiecare intrebare va fi activa timp de 24h. Exceptie face prima editie, cand va fi adresata o intrebare generala din 17 Martie 2024 ora 08:00 pana pe 19 Martie 2024 la 08:00. Numarul total de editii este 24, la fel ca si numarul intrebarilor.

• Desemnarea si anuntarea castigatorilor se va face saptamanal, in fiecare zi de luni, marti si miercuri pana pe 28 aprilie 2024. Apoi, vor fi desemnati 2 (doi) castigatori saptamanali, pana la finalul concursului. (pentru detalii consultati Cap IV. Mecanismul de concurs)

111. CONDITH DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Pentru participarea la Concurs este necesara acceptarea neconditionata si fara rezerș' e cat$ participanti, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate furnizate de participanti precum si acordul cu privire la acceptarea regulamentului de Concurs manifestat de participanti in momentul inscrierii.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre pafticipanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la Concurs fiecare participant garanteaza:

- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor Codului civil);

Citește și: Chef Orlando Zaharia, juratul Chefi la cuțite, despre cele mai grele momente din carieră: „Stăteam așa mult la muncă”

- ca este posesor al unui act de indentitate;

- că in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale Organizatorului (de promovare a acestui proiect in mediile de comunicare ale Organizatorului), ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii patrimoniale in sarcina Organizatorului si numai cu consimtamantul prealabil pentru prelucrarea de date cu caracter personal exprimat in scopul realizarii respectivelor actiuni publicitare;

- ca va face toate demersurile necesare pentru a obține, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel încât să fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

- ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui. concurs;

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice. Orice fotografii si materiale filmate cu castigatorii vor putea fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara niciun fel de pretentii financiare sau de alta natura din partea participantilor si castigatorilor si numai cu consimtamantul prealabil al acestor persoane exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal exprimat in acest scop. Participantii si castigatorii renunta la a solicita Organizatorului si/sau subcontractantilor sai o alta suma de bani sau bunuri/servicii, decat cele prevazute la capitolul Premii sau vreo remuneratie pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor audio-video si/sau fotografice continand imaginea, numele si sunetul (vocea) acestor persoane (participanti si castigatori), surprinse/fixate pe orice tip de suport de catre organizator si/sau subcontractantii sai cu ocazia inscrierii, participarii la Concurs, extragerii si acordarii premiilor.

Angajatii sau colaboratorii Organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul II inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest Concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda niciun fel premii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, in mod justificat, orice participare.

CANISMUL DE CONCURS

Pasul 1 — Inrecistrarea in concurs

Pentru a se inscrie in concurs participantii trebuie sa acceseze pagina de concurs din site-ul https://degustare.al.ro/ si sa completeze datele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de mail si numar de telefon) in cadrul formularului din pagina de concurs. In perioada 17 Martie 2024 — 09 Mai 2024, ora 10:00, a doua zi dupa prima difuzare pe canalul TV Antena I a unui episod nou din emisiunea Chefi la cutite, Sezonul 13, in pagina de concurs https://degustare.al .ro/ participantii vor avea posibilitatea sa raspunda la intrebarea zilnica de concurs. Fiecare intrebarea este valabila timp de 24 ore. Dupa cele 24 de ore de la publicarea intrebarii, aceasta fie este inlocuita de urmatoarea intrebare, fie dispare pana in ziua urmatoarei difuzari. In cadrul concursului vor fi 24 intrebari. Pe langa obligatia de a raspunde la intrebarile zilnice, concurentii vor trebui sa furnizeze datele de contact in formularul din pagina de concurs, in vederea inmanarii premiului. Organizatorul va pune la dispozitie participantilor 3 variante de raspuns pentru fiecare intrebare de concurs, doar una dintre ele fiind cea corecta. Fiecare intrebare va avea legatura cu un moment sau detaliu din episodul Chefi la cutite difuzat in ziua anterioara sau ultimul episod in prima difuzare de pe canalul TV Antena l .

Organizatorul va folosi in scop de promovare si informare pagina de concurs degustare.al .ro

Inscrierile si participarea la concurs vor avea loc in perioada 17 Martie 2024 (ora 08:00) — 09 Mai 2024 (ora 10:00).

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei taxe directe sau indirecte.

V. DESEMNAREA CASTIGATORULUI. ACORDAREA PREMIULUI

Organizatorul va desemna castigatorii concursului prin tragere la sorti, in fiecare zi de vineri. La fiecare extragere saptamanala, vor fi luati in considerare toti inscrisii care au raspuns corect la toate intrebarile din saptamana respectiva.

Organizatorul va extrage 1 (un) premiu saptamanal pana pe data de 28 Aprilie 2024, apoi cate 2 (două) premii saptamanal pana la incheierea concursului. In ultimele 2 saptamani, in fiecare vineri, vor fi desemnati 2 (doi) castigatori.

Dupa validarea castigatorului, organizatorul va proceda la incheierea unui proces verbal in care va consemna:

numele si prenumele castigatorului (cu individualizarea seriei Cl/sau a localitatii de domiciliu)

premiu acordat si valoarea acestuia.

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator. Intrarea in posesia premiului se va face numai cu respectarea acestui regulament.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alte premii; in cazul refuzului unui castigator de premiul castigat, asa cum este acesta descris in regulament, acesta va pierde dreptul premiului. Premiul respectiv se va mai atribui doar la dispozitia Organizatorului. Oric ¯ŕ venita de la oricare dintre castigatorii anuntati conform mecanismului de mai sus, dupa pe indicata de organizator, este lipsita de efect.

Regulamentul concursului se face public prin afisarea pe site-ul de concurs.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

Citește mai mult din regulament AICI.