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Diana Enciu și Otravă au decis soarta primei amulete la Chefi la cuțite. Cine a câștigat cea mai importantă miză

Fabuloasa și Otravă sunt primii jurați din sezonul 18 Chefi la cuțite. Iată ce preparat i-a impresionat cu adevărat și cine a câștigat amuleta prețioasă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 22:47 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 23:37
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Diana Enciu, aka Fabuloasa, și Otravă au palatul antrenat și se bucură de experiențe culinare de câte ori au ocazia. În prima ediție Chefi la cuțite sezonul 18 ei vor decide la cine va merge prima amuletă.

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Diana Enciu și Otravă au decis soarta primei amulete la Chefi la cuțite

Irina Fodor îi anunță miza din această seară: „Amuleta este extraordinar de ofertantă, pentru că cel care câștigă astăzi cele mai multe puncte are ocazia să-și aleagă ce amuletă dorește suflețelul lui!”

„Ca în fiecare casă, ultimul cuvânt de spus îl are femeia”, declară Chef Richard Abou Zaki.

Irina Fodor le prezintă tema ediției: „Fiecare dish conține o pasăre.”

„Tu știi, eu n-am mâncat de aproape douăzeci de ani carne și am început să mai fust lately [de curând]”, dezvăluie Fabuloasa. „Sunt foarte picky [mofturoasă]!”

„Chefii ne văd și ne aud”, le spune Irina Fodor.

„N-aș vrea să știu asta”, spune Otravă.

„Eu sunt topită după sosuri, în general”, anunță Fabuloasa. „Sunt în zona asta asiatică.”

„Te duce cu gândul la Thailanda”, spune Otravă.

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„Pare că le place”, e de părere Chef Alexandru Sautner când jurații degustă preparatul său. „Nu am înțeles dacă le-a plăcut sau nu le-a plăcut.”

Următorul preparat degustat este al lui Chef Richard Abou Zaki.

„Prea puțin. Mie îmi place să fie mult!” mărturisește Fabuloasa. „Mai ofertant.”

„Mi-am continuat vacanța practic. Asta am mâncat zece zile”, spune Otravă. „E minunat.”

„Se joacă puțin cu mintea noastră”, e de părere Chef Orlando Zaharia. „Nu-mi lasă nicio impresie că i-ar fi plăcut ceva mai mult sau ceva mai puțin.”

„Interesante textura și aroma”, spune Fabuloasa despre preparatul lui Chef Orlando.

„Simbolul păcii într-o farfurie”, spune Otravă.

„Nu știu dacă e de bine sau de rău”, spune și Chef Popescu.

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„Nu prea au mimat prea multe gesturi și au trecut mai departe”, afirmă și Chef Sautner.

„Bunuț, ca la mama acasă”, spune Fabuloasa despre preparatul lui Chef Ștefan Popescu. „Fix pe sufletul meu. (...) Foarte dulci toate.”

„N-am înțeles foarte bine dacă glumeau, nu glumeau”, spune Chef Richard Abou Zaki. „Aveam o energie bună...”

Cine a câștigat cea mai importantă miză a sezonului 18

Chef Richard Abou Zaki s-a temut că Otravă își va pune amprenta în această seară.

„Cineva va fi impactat”, răspunde juratul.

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„Am încercat să fiu cât mai fair [dreaptă] și să mă bazez pe experiența mea culinară, n-am dat notele așa random [aleatoriu]”, spune Fabuloasa. „Șocant, dar s-a votat o pasăre.”

„Mie mi-au plăcut toate!” mărturisește Otravă. „Diferențele erau foarte-foarte mici. (...) Dacă aș merge într-un restaurant, le-aș comanda.”

Chef Richard Abou Zaki e de părere că prima amuletă dă tonul în sezon și te pune pe drumul cel bun.

„Mi-au priit și păsările astea, nu știu cum o să vă priască vouă”, e de părere Fabuloasa.

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Tigăița de bronz, 3 puncte, merge la: Chef Ștefan Popescu.

„Nu mi s-a părut nimic wow, dar gustul foarte bun, aș mai fi mâncat”, explică votul Diana Enciu.

Tigăița de argint, 4 puncte, merge la: Chef Alexandru Sautner.

„Mie mi-a plăcut mult-mult de tot 4, paranteză, mi-a plăcut la fel de mult ca 5-ul, pentru că mi-a adus aminte de vacanțele exotice”, motivează votul Otravă.

Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au fost uimiți de vot: „Cu găina aia tare?”

„De ce nu 5?” se plânge Chef Alexandru Sautner.

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Tigăița de aur, 5 puncte, merge la: Chef Richard Abou Zaki.

„În sinea mea, simțeam că am șansa de a câștiga”, mărturisește Chef Richard.

Tigăița de neagră, 2 puncte, merge la: Chef Orlando Zaharia.

„Prea amărât”, a motivat Fabuloasa.

Chef Richard Abou Zaki a câștigat prima amuletă a sezonului 18 Chefi la cuțite.

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Ce amuletă a ales Chef Richard Abou Zaki

Prima amuletă a sezonului 18 Chefi la cuțite i-a oferit posibilitatea câștigătorului de a alege oricare dintre amuletele disponibile.

„O să mă gândesc bine la ce să aleg, o să fac o alegere bună, ponderată, E importantă”, declară Chef Richard Abou Zaki, câștigătorul din această seară.

„Asta e amuleta mea, amuleta care poate face diferența când știi că trebuie să duci acasă rezultatul!” anunță juratul.

Amuleta aleasă de Chef Richard Abou Zaki este: „Ai puterea să alegi un interval de 30 de minute de probă în care să muți celelalte trei echipe la bancuri adverse. Atenție, Chefii vor rămâne la bancul lor!”

„Imaginați tot stresul”, mai spune entuziasmat juratul Chefi la cuțite. „Pot să zic că e o amuletă bună asta pe care am câștigat-o astăzi?”

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„Da”, răspunde Chef Alexandru Sautner.

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