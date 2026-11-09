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Surprize de proporții la Chefi la cuțite 2026! Un chef de renume mondial, invitat să jurizeze o probă în noul sezon

Un invitat din elita culinară mondială va juriza o probă în noul sezon Chefi la cuțite, iar Head Chef-ul unuia dintre cele mai bune restaurante asiatice din lume vine să gătească.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 12:45 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 12:46
Surprize de proporții la Chefi la cuțite 2026! Un chef de renume mondial, invitat să jurizeze o probă în noul sezon | Antena 1
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Noul sezon Chefi la cuțite, care începe din 15 noiembrie la Antena 1 și AntenaPLAY, aduce o mulțime de surprize și invitați de top, care vor oferi demonstrații culinare speciale în cadrul spectaculoasei competiții.

Un chef de renume mondial, invitat să jurizeze o probă în noul sezon

Astfel, un Chef care a marcat o premieră în peisajul gastronomic al țării sale, al cărui nume se regăsește în Ghidul Michelin și care face parte din cercul restrâns al celor mai buni Chefi contemporani va juriza una dintre probele importante ale noului sezon Chefi la cuțite.

Despre cine este vorba telespectatorii vor afla urmărind show-ul culinar din 15 noiembrie! Dar acesta nu este singurul nume cu greutate care va păși în platoul Chefi la cuțite.

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Un alt moment memorabil al sezonului 18 va purta semnătura unui Chef ce se bucură de recunoaștere la nivel internațional grație succesului obținut cu unul dintre cele mai bune restaurante asiatice din lume.

Este vorba despre Vix Rathour, Chef-ul care a studiat artele culinare la University of West London și care și-a construit o experiență de aproape două decade în bucătării londoneze de top înainte de a se muta în Asia și a scrie istorie prin colaborarea cu faimosul Chef Gaggan Anand.

Astfel, Vix a lucrat în restaurantul Gaggan Annand din Bangkok, care acum ocupă locul doi în lume (și locul 1 în Asia) în clasamentul The World's 50 Best Restaurants 2026. Iar în prezent este Head Chef al unui alt restaurant din portofoliul lui Gaggan Anand, care se situează pe locul 8 în topul celor mai bune restaurante din Asia.

Telespectatorii pot descoperi povestea lui fascinantă, dar și ce le va pregăti Vix celor patru jurați urmărind sezonul 18 Chefi la cuțite, din 15 noiembrie, la Antena 1 și AntenaPLAY.

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