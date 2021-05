Ediția Chefi la Cuțite cu prima victorie pentru echipa verde, condusă de chef Bontea, lider de audiență: ”Făceam istorie”

O victorie detașată, căci zece din unsprezece voturi au fost în favoarea trupei de bucătari în tunici verzi și a coordonatorului lor, ce a reușit să atragă câștigul vopsindu-și părul în culoarea ce îl reprezintă în sezonul 9: ”Am fost la o farfurie să facem maximum! Făceam istorie la Chefi la cuțite! În loc să ne încurce amuleta lui Florin, ne-a ajutat. Mulțumim! Mai ai avantaje din astea?!”, a spus chef Sorin cu zâmbetul pe buze.

Chefi la Cuțite, lider de audiență

Marți, 18 mai, Chefi la cuțite a fost lider detașat de piață cu peste 2 milioane de români, ce au privit emisiunea în minutul de maximă audiență de la 21.55. Astfel, cel mai iubit show culinar s-a clasat ca lider absolut de audiență pe toate categoriile de public. Si la nivelul întregii zile, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului comercial, cât și la nivel urban.

În intervalul orar 20.23-24.06, chefii au fost prima alegere a românilor, cu o medie pe publicul comercial din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani de 8,7 puncte de rating și 26,2% cota de piață, în timp ce pe locul secund se clasa Pro Tv cu 7,5 puncte de rating și 22,4% cota de piață. La orașe, emisiunea de la Antena 1 a condus cu 9,1 puncte de rating și 22 % cota de piață, fiind urmată de Pro Tv cu 6,5 puncte de rating și 15,6 procente din cota de piață. Și la nivelul întregii populații a țării show-ul a fost lider cu o audiență medie de 8,2 puncte de rating și 19,9% cota de piață, Pro Tv ocupând tot locul al doilea cu 7,7 puncte de rating și 18,6 % cota de piață.

Ce concurent a fost eliminat de la Chefi la Cuțite

Dacă în tabăra verzilor entuziasmul și bucuria au fost la cote maxime marți seară, în echipa albastră s-au vărsat lacrimi de tristețe, căci în urma probei individuale au pierdut un coechipier.

Gabriela Porumbel din echipa lui chef Florin Dumitrescu a obținut cel mai mic punctaj al serii și a părăsit competiția. ”Mi-am dorit întotdeauna să îmi depășesc condiția. Îmi pare rău că nu am mers mai departe pentru fetiția mea, voiam să lupt mai mult pentru ea, căci are o formă de autism. Plec cu capul sus și extrem de mândră de mine. Mă simt ca și cum aș fi câștigat sezonul 9. A fost foarte frumos și sunt sigură că nu o să mai trec printr-o asemenea experiență”, a declarat concurenta.

Confruntările pe echipe din sezonul 9 continuă cu alte trei lupte la cuțite duminică de la 20:00, luni și marți de la 20:30, pe Antena 1.