Emanuele Calabri a transmis primul mesaj după ce a primit cuțitul de aur de la Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțite. Ce a transmis.

Emanuele Calabri a avut parte de un moment important la Chefi la cuțite, după ce a primit cuțitul de aur din partea lui Richard Abou Zaki.

La scurt timp după momentul care i-a adus un avantaj important în competiție, concurentul a publicat un mesaj pe Instagram, în care a vorbit despre emoțiile sale.

Emanuele Calabri, prima reacție după ce Richard Abou Zaki i-a oferit cuțitul de aur

Emanuele Calabri spune că, pentru el, faptul că a obținut cuțitul de aur reprezintă un pas important în parcursul său la „Chefi la cuțite”. Mesajul publicat pe rețelele sociale arată că acesta privește această apreciere din partea lui Richard Abou Zaki nu doar ca pe o recompensă, ci și ca pe o responsabilitate.

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Emanuele Calabri spune că vrea să continue competiția cu aceeași pasiune și determinare. De asemenea, le-a transmis fanilor că este pregătit să își demonstreze în continuare abilitățile culinare.

„O nouă aventură începe! Cuțitul de aur este o onoare, dar și o mare responsabilitate. Sunt pregătit să dau tot ce am mai bun, cu pasiune, respect și determinare”, a scris Emanuele Calabri, pe Instagram.

Cuțitul de aur este oferit de unul dintre jurați concurentului care reușește să îl impresioneze prin preparatul său și prin felul în care își demonstrează talentul în bucătărie.

Cine este Emanuele Calabri, cuțitul de aur al lui Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite. Povestea italianului care a ales să rămână în România

Emanuele Calabri este unul dintre concurenții care au atras atenția la „Chefi la cuțite”. Este originar din Italia și locuiește în regiunea Trentino-Alto Adige, în nordul țării. Pasiunea pentru gastronomie l-a îndreptat spre o carieră în bucătărie încă din adolescență. A început să lucreze la 17 ani, iar apoi a urmat o școală culinară și mai multe stagii de pregătire profesională.

„Sunt bucătar, sunt din Italia. Locuiesc în regiuea Trentino Alto Adige din norudl Italiei. Dar călătoresc și lucrez în străinătate o perioadă. Am început să lucrez într-o bucătărie când aveam 17 ani, am urmat o școală culinară și am făcut practică și stagii de formare profesională. Am lucrat multe ore, nu aveam deloc pauze. Începeam și terminam în funcție de comenzile clienților. Dar a fost minunat, am învățat foarte multe”, a spus concurentul.

De ce a venit în România

Italianul a mărturisit că a ajuns în România după o perioadă petrecută în Maldive. A vizitat țara în timpul unei vacanțe și a fost plăcut surprins de oamenii pe care i-a întâlnit.

Ulterior, a decis să revină. Un rol important în alegerea sa l-a avut și relația cu Maria, iubita lui, pe care a cunoscut-o la un concert.

„Am venit în România pentru că eram în Maldive și m-am cam săturat de soare. Am vizitat România și mi-a plăcut, într-o vacanță plăcută. Îmi plac oamenii și am simțit să revin aici. Am o iubită româncă. Am întâlnit-o pe iubita mea, Maria, în urmă cu două luni, la un concert. E româncă și e foarte bună. Mă sprijină foarte mult și e foarte încrezătoare și încearcă să mă facă și pe mine să fiu mai încrezător. Nu am în plan să plec de aici și am cunoscut o persoană uimitoare”, a fost confesiunea lui Emanuele Calabri, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki.

Ce spune Emanuele Calabri despre pasiunea pentru gătit

Pentru concurentul italian, bucătăria este și un loc în care poate experimenta. Spune că îi place să iasă din zona de confort și să accepte provocări.

„Îmi place să ies din zona mea de confort când gătesc. Îmi place să călătoresc, îmi place să văd lucruri noi, uneori să accept provocări noi și de aceea sunt aici”, a mai spus el.

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