EXCLUSIV | Care este cel mai mare regret al lui Chef Richard Abou Zaki din punct de vedere personal. Cum depășește greutățile

Chef Richard Abou Zaki a reușit să își construiască o carieră impresionantă în gastronomie, însă succesul vine cu un preț greu de suportat pe plan personal.

Juratul de la „Chefi la cuțite” a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le face pentru meseria sa, despre dorul de fiica lui, Carlotina, și despre momentele în care simte că presiunea responsabilităților devine copleșitoare. Deși profesional se consideră un om împlinit, recunoaște că există un lucru care îl afectează profund: timpul petrecut departe de familie.

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Chef-ul a mărturisit că nu și-a mai văzut fiica de aproximativ 20 de zile, iar această distanță este una dintre cele mai dureroase consecințe ale programului său. Carlotina avea doar trei ani când el a început drumul care l-a consacrat, iar acum fetița are șase ani și jumătate.

„Depinde cum vrei să vezi lucrurile. În spatele succesului sunt multe sacrificii. (...) Că-mi lipsește fata mea e chestia care mă atinge”, a mărturisit Richard Abou Zaki, recunoscând că îi este greu să vorbească despre acest subiect fără să devină emoționat.

Pentru el, fiecare zi petrecută departe de fiica sa înseamnă timp pe care nu îl mai poate recupera. Chiar dacă muncește pentru a-i oferi un viitor mai bun, dorul rămâne partea sensibilă a unei vieți construite în jurul performanței.

Chef-ul a vorbit și despre presiunea de a se menține permanent la un nivel înalt. Nu este suficient să ajungi în vârf, explică el, ci trebuie să confirmi an de an și să răspunzi așteptărilor celor care vin la restaurantul său. „Aici e când ești într-o oală așa, trebuie să continui să fierbi”, a spus acesta, descriind ritmul intens în care trăiește.

Richard Abou Zaki recunoaște că există momente în care simte nevoia să evadeze din toată această presiune. Restaurantul său îi solicită o atenție deosebită, iar oamenii care îi trec pragul au așteptări foarte mari. Cu toate acestea, pasiunea pentru meserie îl face să continue.

„Muncesc 48 de ore, o zi care nu se mai termină. Nu e ușor, îmi place meseria asta, nu îmi lipsește nimic, aparte familia”, a explicat juratul.

El a dezvăluit și cât de dificil a fost începutul acestui drum. În 2020, când a pornit proiectul Retroscena, avea doar 900 de euro în cont, dar și visuri mari. Astăzi, își dorește ca eforturile sale să îi ofere fiicei sale mai multă siguranță și un viitor mai bun.

Ce visuri mai are Richard Abou Zaki pe plan profesional

Chiar dacă a realizat deja multe dintre obiectivele sale, chef-ul nu se gândește să încetinească ritmul. Unul dintre marile sale visuri este să obțină două stele Michelin, o recunoaștere care ar confirma încă o dată nivelul gastronomic la care aspiră.

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În același timp, Richard Abou Zaki se gândește și la o nouă provocare: propriul format de televiziune. Nu este însă un proiect pe care să îl înceapă în perioada imediat următoare, ci unul pe care îl vede posibil peste câțiva ani.

Până atunci, continuă să muncească pentru a-și menține poziția în lumea gastronomiei.