Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri EXCLUSIV | Care este cel mai mare regret al lui Chef Richard Abou Zaki din punct de vedere personal. Cum depășește greutățile

EXCLUSIV | Care este cel mai mare regret al lui Chef Richard Abou Zaki din punct de vedere personal. Cum depășește greutățile

Chef Richard Abou Zaki a reușit să își construiască o carieră impresionantă în gastronomie, însă succesul vine cu un preț greu de suportat pe plan personal.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 12:13 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 12:14
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Juratul de la „Chefi la cuțite” a vorbit deschis despre sacrificiile pe care le face pentru meseria sa, despre dorul de fiica lui, Carlotina, și despre momentele în care simte că presiunea responsabilităților devine copleșitoare. Deși profesional se consideră un om împlinit, recunoaște că există un lucru care îl afectează profund: timpul petrecut departe de familie.

EXCLUSIV | Care este cel mai mare regret al lui Chef Richard Abou Zaki din punct de vedere personal

Chef-ul a mărturisit că nu și-a mai văzut fiica de aproximativ 20 de zile, iar această distanță este una dintre cele mai dureroase consecințe ale programului său. Carlotina avea doar trei ani când el a început drumul care l-a consacrat, iar acum fetița are șase ani și jumătate.

„Depinde cum vrei să vezi lucrurile. În spatele succesului sunt multe sacrificii. (...) Că-mi lipsește fata mea e chestia care mă atinge”, a mărturisit Richard Abou Zaki, recunoscând că îi este greu să vorbească despre acest subiect fără să devină emoționat.

Pentru el, fiecare zi petrecută departe de fiica sa înseamnă timp pe care nu îl mai poate recupera. Chiar dacă muncește pentru a-i oferi un viitor mai bun, dorul rămâne partea sensibilă a unei vieți construite în jurul performanței.

Chef-ul a vorbit și despre presiunea de a se menține permanent la un nivel înalt. Nu este suficient să ajungi în vârf, explică el, ci trebuie să confirmi an de an și să răspunzi așteptărilor celor care vin la restaurantul său. „Aici e când ești într-o oală așa, trebuie să continui să fierbi”, a spus acesta, descriind ritmul intens în care trăiește.

Richard Abou Zaki recunoaște că există momente în care simte nevoia să evadeze din toată această presiune. Restaurantul său îi solicită o atenție deosebită, iar oamenii care îi trec pragul au așteptări foarte mari. Cu toate acestea, pasiunea pentru meserie îl face să continue.

„Muncesc 48 de ore, o zi care nu se mai termină. Nu e ușor, îmi place meseria asta, nu îmi lipsește nimic, aparte familia”, a explicat juratul.

El a dezvăluit și cât de dificil a fost începutul acestui drum. În 2020, când a pornit proiectul Retroscena, avea doar 900 de euro în cont, dar și visuri mari. Astăzi, își dorește ca eforturile sale să îi ofere fiicei sale mai multă siguranță și un viitor mai bun.

Ce visuri mai are Richard Abou Zaki pe plan profesional

Chiar dacă a realizat deja multe dintre obiectivele sale, chef-ul nu se gândește să încetinească ritmul. Unul dintre marile sale visuri este să obțină două stele Michelin, o recunoaștere care ar confirma încă o dată nivelul gastronomic la care aspiră.

Citește și: Adrian Nartea, dezvăluiri despre cele două operații pe creier! Cum arăta actorul după intervențiile chirurgicale

În același timp, Richard Abou Zaki se gândește și la o nouă provocare: propriul format de televiziune. Nu este însă un proiect pe care să îl înceapă în perioada imediat următoare, ci unul pe care îl vede posibil peste câțiva ani.

Până atunci, continuă să muncească pentru a-și menține poziția în lumea gastronomiei.

EXCLUSIV | Chef Richard Abou Zaki vorbește despre Retroscena. Ce îi așteaptă pe cei care calcă pragul noii locații...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani Doliu în sportul românesc. Daniel Oprea a murit la 53 de ani
Observatornews.ro Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte Cât costă viața într-un sat cu 400 de locuitori. O femeie trăieşte fără griji cu 900 $ şi mai şi economiseşte
Antena 3 Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest Actorul Toma Cuzin, Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut după ce a făcut accident. A ieșit pozitiv la DrugTest
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey, între 6 și 15 noiembrie. Rezervările sunt disponibile de azi
Chef Richard deschide porțile Retroscena la Domeniul Știrbey, între 6 și 15 noiembrie. Rezervările sunt...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce mai face și cum arată azi Adrian Stroe, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite sezonul 10. Cum s-a schimbat viața lui
Ce mai face și cum arată azi Adrian Stroe, cuțitul de aur de la Chefi la cuțite sezonul 10. Cum s-a schimbat...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate
Alertă meteo! ANM a emis un cod galben de ploi abundente. Ce regiuni sunt afectate Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini și pâine proaspăt coaptă
Finlanda te plătește cu 2.000 de euro ca să stai o săptămână pe o insulă, să respiri briza, să miroși pini... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!”
Stenograme incendiare din ședința PSD! „Trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru anticipate!” BZI
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează
Ordinea în care se aerisesc caloriferele. De unde e corect să începi și de ce contează Jurnalul
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor
Gabi Bădălău, reacție dură după acuzațiile Claudiei Pătrășcanu! Ce spune despre copiii lor Kudika
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă
Ordinea în care intră pensia pe card în octombrie 2026. Când primesc pensionarii banii luni, în funcție de bancă Redactia.ro
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie
Finlanda plătește 2.000 de euro pentru șapte zile de muncă. Şi românii se pot înscrie Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x