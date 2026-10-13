Adrian Nartea, dezvăluiri despre cele două operații pe creier! Cum arăta actorul după intervențiile chirurgicale

Adi Nartea a trecut printr-una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale în 2017, când a aflat că are o tumoră localizată în spatele ochiului.

Actorul, cunoscut atât pentru cariera sa de model, cât și pentru rolurile din televiziune, s-a confruntat atunci cu un diagnostic care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Medicii l-au avertizat că intervenția chirurgicală putea avea consecințe grave, însă rezultatul a fost mult mai bun decât se așteptau specialiștii.

Adi Nartea, despre operațiile pe creier și riscurile care i-au schimbat viața

Problemele de sănătate au apărut fără semne evidente că ar putea ascunde o afecțiune atât de gravă. Adi Nartea a povestit că avea dureri de cap și, la un moment dat, a ajuns la medicul ORL din cauza unei urechi înfundate. Inițial, i s-a spus că ar putea avea o deviație de sept, însă investigațiile ulterioare au scos la iveală o problemă mult mai serioasă.

La sfatul mamei sale, actorul a făcut investigații suplimentare. Într-o dimineață de sâmbătă, a ajuns să facă un RMN, apoi a fost trimis la tomografie computerizată, la urgențe. În urma investigațiilor, a aflat că avea o tumoră în spatele ochiului.

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Anul 2017 a devenit astfel un moment de cumpănă. Dintr-o situație în care nu bănuia că ar avea o problemă atât de gravă, Adi Nartea s-a trezit în fața unei intervenții chirurgicale complicate, cu riscuri importante.

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„Am avut 50%-50%”, a explicat actorul, referindu-se la șansele și incertitudinile din jurul operației. Medicii l-au avertizat că asemenea intervenții puteau duce la consecințe dramatice: desfigurare, hemipareză sau pierderea vederii. Existau și riscuri fatale, iar perspectiva era cu atât mai dificilă cu cât Adi Nartea își construise deja o carieră în modelling și actorie.

Din fericire, intervențiile au avut un rezultat neașteptat de bun, după cum i-au transmis medicii. Actorul a reușit să depășească perioada dificilă și să își continue viața și cariera. Experiența l-a făcut să privească altfel lucrurile și să acorde mai multă importanță celor care contează cu adevărat.

Familia și cele două fetițe, cea mai mare motivație a actorului

Astăzi, una dintre cele mai mari preocupări ale lui Adi Nartea este familia sa, în special sănătatea și educația celor două fiice ale sale, Mara și Petra. Întrebat dacă este un exemplu masculin bun pentru fetele lui, actorul a vorbit despre dorința de a le fi un reper și de a le ajuta să crească frumos.

După experiențele prin care a trecut, perspectiva asupra responsabilităților de părinte capătă o greutate aparte. Pentru Adi Nartea, provocarea nu este doar să fie prezent în viața fiicelor sale, ci și să le ofere sprijinul de care au nevoie pentru a deveni adulte echilibrate.

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Actorul a vorbit și despre felul în care aspectul fizic l-a ajutat de-a lungul carierei, dar și despre momentele în care încearcă să păstreze distanța față de admiratoare atunci când simte că anumite limite sunt depășite. Dincolo de imaginea publică, însă, prioritatea sa rămâne familia.

Experiența medicală din 2017 i-a arătat cât de fragilă poate fi viața. Astăzi, grija pentru sănătatea celor dragi și pentru buna creștere a fiicelor sale se numără printre cele mai importante lucruri pentru actor.