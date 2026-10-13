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EXCLUSIV | Chef Richard Abou Zaki vorbește despre Retroscena. Ce îi așteaptă pe cei care calcă pragul noii locații

Chef Richard Abou Zaki se pregătește să scrie un nou capitol în povestea Retroscena, proiectul său de suflet pe care l-a adus în România.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 11:36 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 11:38
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După prima ediție a pop-up-ului cu stea Michelin de la Domeniul Știrbey, juratul „Chefi la cuțite” revine cu o experiență gastronomică specială, o nouă locație și preparate care au făcut celebru restaurantul său din Italia. Într-un interviu exclusiv, chef-ul a vorbit despre emoțiile pe care le trăiește, efortul din spatele proiectului și planurile pentru următoarea ediție.

EXCLUSIV | Chef Richard Abou Zaki vorbește despre Retroscena

„Din nou istorie! Așa pare și sunt chiar emoționat. Este un proiect de suflet”, a mărturisit Richard Abou Zaki, explicând că, deși a avut ocazia să gătească pentru numeroase personalități și să trăiască experiențe memorabile, aducerea Retroscena în România are o semnificație aparte pentru el.

Chef-ul spune că s-a îndrăgostit de Domeniul Știrbey, locul care a găzduit prima ediție a evenimentului. Pentru noua experiență, pregătirile presupun un efort considerabil: ingrediente din Italia, o parte importantă a echipei sale și o organizare menită să ofere publicului o experiență cât mai apropiată de cea a restaurantului original din Porto San Giorgio.

Dacă Retroscena din Italia funcționează într-un spațiu intim, cu numai nouă mese, formatul din România permite primirea a aproximativ 50 de persoane în fiecare seară. Chef-ul subliniază că succesul primei ediții a demonstrat că publicul este pregătit pentru o asemenea experiență gastronomică, chiar dacă participanții au avut încredere într-un concept ale cărui detalii nu erau dezvăluite integral de la început.

O nouă locație și desertul care nu va lipsi din meniu

Una dintre marile noutăți ale următoarei ediții este locația. Richard Abou Zaki a dezvăluit că experiența se va desfășura într-un spațiu nou, aflat lângă lac, fără să ofere deocamdată toate detaliile.

Perfecțiunea rămâne obiectivul său, chiar dacă recunoaște că greșelile pot apărea. „Suntem umani și mai greșim. Pentru mine, perfecția este obiectivul final. Nu există, dar noi încercăm să o atingem”, a explicat chef-ul, vorbind despre standardele ridicate pe care dorește să le păstreze.

Nici desertul Cocco Bello al Mare, unul dintre preparatele emblematice ale restaurantului, nu va lipsi din meniu. Deși s-a gândit să îl schimbe, Richard Abou Zaki a decis să îl păstreze și pentru noul sezon, preparatul fiind legat de identitatea culinară a Retroscena.

Ce promite noul sezon „Chefi la cuțite”

Pe lângă proiectul gastronomic din România, Chef-ul a vorbit și despre noul sezon „Chefi la cuțite”, pe care îl descrie drept unul incendiar. Energia concurenților și dorința fiecăruia de a câștiga vor face diferența, spune el.

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Richard Abou Zaki recunoaște că obsesia pentru victorie poate fi, în același timp, un defect și o calitate. Dorința de a deveni mai bun și de a depăși permanent propriile limite poate consuma multă energie, însă reprezintă și unul dintre secretele succesului.

Pentru chef, rețeta performanței este simplă: să îți dorești mereu mai mult și să nu te oprești din a evolua. Același principiu stă și la baza Retroscena, un proiect în care ambiția, emoția și atenția pentru fiecare detaliu se întâlnesc într-o experiență gastronomică aparte.

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