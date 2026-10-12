Mirela Vaida și Valerie Lungu au avut parte de un moment neașteptat în fața Irinei Fodor, după tensiunile de pe traseu. Reacția prezentatoarei TV a atras atenția.

Ce gest a făcut Mirela Vaida față de Valerie Lungu la Asia Express, în fața Irinei Fodor: „Eu așa ceva nu am mai trăit” | Antena 1

Mirela Vaida și Valerie Lungu au trecut prin momente tensionate pe parcursul acestei etape de la Asia Express, însă lucrurile dintre cele două concurente s-au remediat treptat.

În ciuda discuțiilor aprinse și a situațiilor dificile prin care au trecut, acestea au reușit să ajungă împreună în fața Irinei Fodor. Întâlnirea cu prezentatoarea TV a fost însă una neașteptată, iar cele două au transformat conflictul într-un moment plin de umor.

Mirela Vaida și Valerie Lungu, schimb de replici în fața Irinei Fodor

Pe parcursul cursei, Mirela Vaida și Valerie Lungu au avut parte de mai multe momente tensionate. La un moment dat, situația a devenit atât de agitată, încât Valerie a izbucnit și i-a cerut coechipierei sale să o lase în pace.

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„Am înțeles, gata, gata, mă duc!”, a strigat Valerie, în timp ce Mirela părea că o trage de păr, într-un moment care a atras atenția.

Ajunse în fața Irinei Fodor, cele două au continuat în aceeași notă, iar prezentatoarea TV a aflat cât de dificilă fusese colaborarea lor. Mirela Vaida nu s-a ferit să își exprime nemulțumirea față de experiența trăită alături de tânăra concurentă.

„Mai țipi la mine? Dacă mai scoți o vorbă... Ce mi-a făcut copila asta mie! Eu, care am crescut trei copii. M-a mâncat. Nu mai pot. Am îmbătrânit 10 ani cu copila asta, mi-a mâncat ficații”, a declarat Mirela Vaida în fața prezentatoarei.

Deși tensiunile dintre ele păreau serioase, Mirela Vaida și Valerie Lungu au reușit să se împace, iar întâlnirea cu Irina Fodor s-a transformat într-un moment savuros. Cele două au pus în scenă o scurtă reprezentație, povestind cu umor ce se întâmplase în timpul cursei.

„M-a luat de păr și îi ziceam: «Bă, vezi că mă tragi tare!»”, a povestit Valerie Lungu.

La rândul ei, Mirela Vaida a explicat, la testimoniale, că nu intenționase să o tragă cu putere de păr pe colega sa, ci încerca să gestioneze toate lucrurile pe care le aveau de transportat.

„Acum, eu nu voiam să o trag tare, voiam doar să se vadă, că țineam și rucsacii, și haina”, a explicat prezentatoarea TV.

Mirela a continuat în aceeași notă teatrală și i s-a adresat Irinei Fodor ca și cum i-ar fi cerut ajutorul unei alte mame: „Doamna Irina, vă sun de la mama la mama. În ce hal m-a adus! M-a nenorocit”.

Cum a reacționat Irina Fodor când le-a văzut împreună

Surprinsă de felul în care cele două concurente interacționau, Irina Fodor a încercat să afle mai multe despre relația lor și despre tensiunile care apăruseră pe traseu.

„Am un soc și aș vrea să vă întreb. Pare că vă aveți ca surorile”, a remarcat prezentatoarea TV.

Valerie Lungu a recunoscut că Irina ar fi putut fi puțin speriată de momentul la care asistase, mai ales că știa deja câteva detalii despre ceea ce se întâmplase între cele două.

„Săraca Irina, cred că s-a speriat puțin când ne-a văzut, mai ales că ea avea niște informații”, a spus Valerie.

În cele din urmă, momentul a demonstrat că, în ciuda neînțelegerilor și a presiunii competiției, cele două concurente au reușit să găsească o cale de a se împăca.