Familia Băitoi a câștigat sezonul special Chefi la cuțite: ”Am obținut premiul pentru că am pus suflet și am dat totul!”

Familia Băitoi, echipa care a venit tocmai din Chișinău, a reușit să fie “sarea în bucate” în ciuda lipsei de experință din bucătărie, iar premiul de 10.000 de Euro pe care l-au adjudecat îi va ajuta, ca pe viitor, să își deschidă o mică afacere în domeniul gastronomic. Ce a însemnat experiența Chefi la cuțite pentru aceștia, aflați mai jos:

1. Cum v-ați simțit în momentul în care ați auzit că sunteți câștigători?

Nu ne-a venit să credem că am câștigat! Am trăit o fericire pe care nu o putem explica în cuvinte. În același timp am fost extraordinar de mândri- de noi toți, de familia noastră.

2. Cum v-ati simțit în finală? A fost o presiune mai mare ca în mod normal?

Nu am simțit o presiune mai mare ca în mod normal, căci în fiecare luptă a trebuit să fim foarte concentrați. Tocmai de aceea am știut că totul depinde doar de noi și că orice mișcare, orice condiment, orice idee legată de dish-ul final, pot face diferența. Ne-am spus că vom da totul, sau nimic.

3. Cum ati descrie experiența “Chefi la cutite” în 3 cuvinte?

A fost o experiență de neuitat! Interesantă și distractivă, în ciuda faptului că nervii și oboseala și-au spus cuvântul la un moment dat. Însă niciodată nu ne-a fost dat să lucrăm cu o echipă atât de prietenoasă, ca cea din fața și din spatele camerelor Chefi la cuțite. Așa că ne bucurăm enorm că am făcut și noi parte din “familia” acestui show.

4. De ce credeți că premiul sezonului special a mers către voi? Ce ați avut în plus față de celălalte familii?

Ne-am avut pe fiecare dintre noi: pe Nadejda, cu ideile ei creative și energia minunată, pe Victor, cu puterea și cu tăria lui, pe Valentin, dornic să ofere ajutor, și pe Victoria, cu responsabilitatea și optimismul ei. Noi, ca întreg, suntem puterea pe care nimeni nu o are, căci familia noastră este unică în felul ei. Ne înțelegem fără cuvinte.

Cred că premiul sezonului special a mers către noi pentru că într-adevăr ne-am dorit să câștigăm. Așa că am pus suflet și am dat totul. Am lucrat cu energie bună și cred că asta s-a simțit în preparate.

5. Ce ati învățat de la chef Florin Dumitrescu, mentorul vostru?

De la chef Florin Dumitrescu am învățat foarte multe, însă cel mai important lucru, că succesul se ascunde în simplitate. Nu este mereu nevoie de rețete exotice, de fine-dining. Simplitatea și gustul sunt cele ce fac diferența.

6. Ce veți face cu premiul câștigat- 10.000 Euro?

Cu premiul câștigat vom da startul unei mici afaceri de familie, o idee pe care o aveam de ceva timp - o cafenea “Street food”.

