Francisco Garcia de la „Chefi la cuțite”, poză alături de soție. Cum arată femeia care i-a dăruit trei copii

Unul dintre cei mai simpatici și apreciați concurenți din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” este Francisco Garcia, spaniolul stabilit în țara noastră, care a reușit să intre în echipa verde a lui Sorin Bontea.

Extrem de pasionat de bucătărie și cu un temperament „caliente”, acesta a făcut uneori eforturi uriașe pentru a face față emoțiilor și a ajuns chiar să se certe cu unul dintre colegii de echipă, atunci când stresul a devenit prea mare.

La finalul celui de-al șaselea duel, rețeta de tocăniță a părut că îi cam pune bețe în roate și, fiindcă a obținut cele mai puține puncte, bucătarul spaniol a fost eliminat din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

Plecarea acestuia a produs un val uriaș de tristețe, fiindcă mulți apreciau la el energia și dorința de a-și ajuta echipa. Dorul de casă, de soție și de cei trei copii ai săi, emoțiile și oboseala și-au spus cuvântul și, în ediția 35 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurentul a părăsit competiția.

Francisco Jose Garcia Lopez de la „Chefi la cuțite” sezonul 9

Pentru cei care Francisco Jose Garcia Lopez este din Palma de Mallorca și, în urmă cu ceva timp, el și soția sa au decis să se stabilească împreună cu cei doi copii ai lor în România.

Totul s-a întâmplat atunci când sora lui s-a căsătorit cu un român și i s-a propus să își deschidă toți o afacere în țara noastră. Lăsând totul în Spania, Francisco Garcia a făcut pasul cel mare. Totuși, lucrurile nu au mers atât de bine precum se aștepta bucătarul cu poveste emoționantă de viață.

„În Spania nu aveam nimic, am lăsat totul ca să venim aici. Pasiunea mea este bucătăria, sunt bucătar. Din cauza problemelor economice prin care trecem, m-am văzut obligat să lucrez în construcții. Am fost obligat să lucrez că dulgher. Am putut să câștig bani pentru a putea plăti chiria, pentru ca copiii mei să meargă la școală. Sigur că nu o fac din plăcere, dar trebuie să lupt pentru a întreține familia, pentru a întreține casă. Și aștept o oportunitate să ajung să fac ceea ce îmi place cu adevărat, adică bucătăria, pasiunea mea. Este viața mea”, a dezvăluit în audiții spaniolul stabilit în țara nostră.