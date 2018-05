Gina Pistol dă din casă: „Doar eu ştiu prin ce trec concurenţii "Chefi la cuțite" în culise!”

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea își ascut cuțitele, dar și replicile în ultimele ediții de preselecții pentru show-ul culinar „Chefi la cuțite”, căci fiecare dintre cei trei chefi își dorește să facă alegeri care să îi mărească șansele de câștig.

Tocmai de aceea, jurizarea din această seară, care va începe la 20:00 pe Antena 1, îi va trece pe unii dintre concurenți prin momente de foc: “Este sezonul de poveste, dar farfuria e de Doamne ferește!”, afirmă cei trei nemulțumiți.

Și Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii, a observat că chefii sunt mult mai greu de impresionat ca în sezoanele trecute: ,,Sunteți mult mai duri sezonul acesta. Eu știu că unii mai fac și greșeli, dar nu mai fiți atât de duri cu ei, doar eu știu prin ce trec concurenții în culise!”.

Însă anul acesta, se pare că papilele gustative ale juraților sunt și greu de convins, iar preparatele care vin pe bandă sunt nevoite să treacă atât testul gustului, cât și al aspectului: ,,Ne ridicăm sau ne coborâm la nivelul farfuriilor?!” , afirmă Florin Dumitrescu.

În seara aceasta, sezonul de poveste al emisiunii va aduce în bucătăria ,,Chefi la cuțite” un personaj inedit, cu o poveste de viață originală. Ede Sztupi vine din Budapesta și are 70 de ani, dintre care 48 de ani i-a petrecut pe motocicletă, alături de soția sa ce i-a împărtășit pasiunea. Dispariția bruscă a celui mai drag om l-a destabilizat, însă concurentul și-a îndreptat toată atenția spre lucrurile care îl încărcau cu energie, clubul său de bikeri și gătitul: ,,Nici copiii mei, nici părințiii mei nu au stat lângă mine cât a stat soția mea...40 de ani. Prima lovitură a fost când ea a murit. A doua va fi când nu voi mai putea conduce.” La bancul de lucru “Chefi la cuțite”, Sztupi va aduce o rețetă specifică: tocăniță de cartofi în stil secuiesc, cu care speră să le câștige inimile juraților.

Un alt concurent dornic să îi impresioneze pe chefi este Traian Lorincz, care se prezintă pentru a treia oară în fața mesei de jurizare. Dacă prima oară când a participat în această emisiune era constructor, experiența din platoul celui mai iubit show culinar l-a convins să facă din pasiunea sa un stil de viață. Așa că acum este bucătar cu acte în regulă și se întoarce cu o surpriză pentru chefi. Traian vrea să obțină un cuțit cu tot dinadinsul, tocmai de aceea va găti trei preparate diferite, în funcție de preferințele fiecăruia. Dacă chef Sorin se va delecta cu desertul lui preferat, savarina, iar chef Florin cu mâncarea de cartofi, pentru chef Cătălin lucrurile vor sta ușor diferit. În spirit de glumă, va primi o altă porție de clătite, iar sesiunea personalizată de degustări îi va încurca definitiv pe jurați: ,,Este primul concurent care a gătit comandă specială! Abia aștept să văd cine ne-a făcut poftele. Abia aștept să văd cine poate să fie.”. Cum vor reacționa cei trei chefi când vor personajul inedit din spatele ușilor, dar și câte voturi de încredere vor fi acordate în această seară la Chefi la cuțite, rămâne de văzut începând cu ora 20:00.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Chefi la cutite, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta.

Site-ul emisiunii este http://a1.ro/chefi-la-cutite/ şi este updatat zilnic cu ştiri.

Facebook avem pagina https://www.facebook.com/ChefiLaCutite ,

YouTube canalul nostru este https://www.youtube.com/user/Antena1AntenaTVGroup/videos.