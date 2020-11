În ce restaurant poți gusta din preparatele lui Chef Cătălin Scărlătescu. Unde a creat meniuri și unde gătește

Așadar, cei care vor să guste din preparatele lui Scărlătescu pot apela la serviciul de livrare pe care și l-a deschis în pandemie.

Pe lângă meniutile restaurantelor în care gătește, Chef Scărlătescu a mai creat meniuri și pentru alte restaurant. De exemplu, anul trecut, juratul de la Chefi la Cuțite a contribuit la crearea meniului restuarantului „Chef Arena”, din mall-ul din Sibiu.

Chef Scărlătescu gătește în fiecare zi, în special pentru afacerea pe care și-a deschis-o recent.

În afară de afacerea casolet.ro, Scărlătescu spune că nu deține un restaurant, el având doar colaborări și nici nu-și dorește să mai aibă un restaurant, având în vedere timpul pe care îl necesită o astfel de afacere.

Scărlătescu a povestit că la businessul pe care și l-a deschis în pandemie a fost ajutat de prieteni din showbiz, precum Cosmin Seleși sau Geani Kiriță, care au livrat mâncare de Paște.

Chef Scărlătescu: Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust

Scărlătescu a vorbit în repetate rânduri despre meseria lui, pe care și-a dorit să o urmeze încă din copilărie. Chef Scărlătescu a povestit că bunica i-a arătat, când era mic, ce înseamnă gustul în mâncare. De asemenea, juratul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că întreaga lui familie a muncit în industria care are legătură cu bucătăria.

„Bunica mi-a arătat în copilărie ce înseamnă mâncarea cu gust și toate preparatele ei mi-au rămas în suflet. Țin minte că gătea la începutul săptămânii mâncare de cartofi și fasole scăzută, care sâmbăta se transforma în fasole bătută. La desert aveam faimoasa prăjitură cu bulion, preferata mea. Nu avea mult timp sau multe ingrediente la dispoziție, dar reușea să ne pună pe masă rețetele ei de suflet, rețete pe care le-am dus mai departe cu mine până în ziua de azi”, a povestit Cătălin Scărlătescu.

Chef Scărlătescu a povestit că a încput cu muncile de jos din bucătărie, până când a ajuns să gătească în restaurante de lux din Germania și mai târziu la mari restaurante din România. Chef Scărlătescu a menționat câteva dintre locurile în care a gătit de-a lungul timpului.

Începutul carierei lui chef Cătălin Scărlătescu

„Cu puţin înainte să am 17 ani am făcut cunoştinţă cu ce avea să însemne un job în bucătărie. Dar primii 2-3 ani au fost departe de gătit. Erai obligat să treci prin toate departamentele din subsolul bucătăriei (manipulare marfă, curăţenie, curăţat legume etc.)’.

În anii 90 am plecat în Germania, apoi m-am întors şi am plecat pe mare, unde am lucrat ca stewart pe un vapor cargo şi am văzut lumea.

M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile.

Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet,încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.

M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani de zile lucrez la Howard Johnson”, povestea chef Scărlătescu într-un interviu pentru csid.ro.