Te cunosc de undeva Sezonul 21, 8 martie 2025. Bianca Purcarea și Cristina Ciobănașu s-au transformat în personajul Elsa - "Let It Go"

În episodul 4, din data de 8 martie 2025 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 21, Bianca Purcarea și Cristina Ciobănașu s-au transformat în personajul Elsa din animația Frozen și au interpretat melodia "Let It Go"

Sambata, 08.03.2025, 22:17