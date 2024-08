Jurații Chefi la cuțite au încântat publicul Summer Well cu preparatele lor. Chef Orlando Zaharia: ”Au fost 3 zile extraordinare”

De vineri până duminică, standul Chefi la cuțite de pe Domeniul Știrbey a atras o mulțime de entuziaști, dornici să-i cunoască pe jurații celui mai apreciat cooking show din România și să guste din preparatele pe care aceștia le-au pregătit live.

Astfel, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu au adus la Summer Well Festival cele mai savuroase gustări, bucurându-se de întâlnirea cu telespectatorii lor.

Jurații Chefi la cuțite la Summer Well Festival

”Au fost trei zile extraordinare la Domeniul Știrbey. Meniul Chefi la cuțite a avut un succes fantastic la Summer Well Festival, iar eu, Alex și Ștefan ne-am întrecut în a pregăti gustările perfecte pentru zilele de festival”, a declarat Chef Zaharia, care a cucerit publicul de la standul Chefi la cuțite cu Meet Your Taste Burger, un burger de vită cu cheddar, pulled pork și ceapă caramelizată.

Citește și: Concurenții Chefi la cuțite se luptă din sezonul 14 pentru un premiu și mai valoros! Ce miză uriașă aduce noul sezon

Articolul continuă după reclamă

”A fost distractiv să concurăm la standul Chefi la cuțite ca la amuletă, pregătind fiecare câte o rețetă aleasă special pentru festival. Dar adevărata concurență am lăsat-o în platoul Chefi la cuțite. La Summer Well a fost vorba despre bucuria de a ne întâlni cu telespectatorii noștri și trebuie să mărturisesc că a fost mult entuziasm, dar am trăit și momente emoționante”, a spus Chef Ștefan Popescu, al cărui preparat, sandviciul Noblesse, cu pulpă de rață confiată, varză roșie caramelizată, dulceață de ceapă roșie și sos de brie și foie gras, s-a bucurat de succes.

”Eu am adus desertul în meniul Chefi la cuțite și, după experiența de la Summer Well, pot spune că am trăit înzecit bucuria pe care am văzut-o pe chipurile oamenilor veniți să ne întâlnească și să guste din mâncarea pregătită de noi”, a declarat Chef Alexandru Sautner, ale cărui Cannoli siciliani, cu cremă de ricotta, de fistic și de ciocolată, s-au epuizat instant la standul Chefi la cuțite.

Citește și: Jurații Chefi la cuțite aduc la Summer Well Festival cele mai savuroase gustări, preparate după rețete recomandate de ei

Din meniu nu a lipsit nici preparatul pregătit după o rețetă recomandată de Chef Richard Abou Zaki - Kaarage de pui în stil japonez, cu pulpe de pui dezosate, soia, sake, susan, ghimbir, usturoi și pudră de alge nori.

Standul Chefi la cuţite a fost unul dintre cele mai vizitate, pe toată durata festivalului, iar Emi (Noaptea Târziu) le-a fost alături Chefilor în calitate de MC. Autografe şi poze cu juratul preferat, dar şi un concurs cu premii surpriză marca Chefi la cuțite au făcut deliciul celor prezenţi. Meniul extins de la standul show-ului a fost pregătit de o echipă condusă de Marian Cernat, Head of Food & Beverage la Domeniul Știrbey.