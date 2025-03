Fernando Alephsus, mexicanul care i-a surprins pe jurații Chefi la cuțite cu pizza japoneză. Ce ingrediente a combinat

În ediția a noua a sezonului 15 Chefi la cuțite, Fernando Alephsus a venit în fața juraților cu un preparat care nu i-a surprins doar pe jurați, ci și pe Rikito Watanabe.

Un concurent care a făcut senzație în ediția a noua a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 din 26 martie 2025 a fost mexicanul Fernando Alephsus. Bărbatul în vârstă de 52 de ani este mariachi de meserie, dar are o imensă pasiune pentru gătit, dar și pentru aventură, motiv pentru care a ales să se înscrie în show-ul culinar.

Ca să îi impresioneze pe jurați, concurentul a ales să pregătească o rețetă japoneză numită Okonomiyaki, lucru ce l-a surprins chiar și pe Rikito Watanabe.

„Fac un fel de pizza și poți să pui ce vrei tu. Eu, în această seară, pun creveți cu un pic de ciuperci, nu are un gust nici mexican, nici european, are un gust tradițional japonez (...) Am venit ca să îi surprind pe chefi. Un mexican poate face mâncare japoneză”, a zis concurentul în culise.

Citește și: Jurații Chefi la cuțite, uimiți când au văzut ce plating neobișnuit a folosit Vadim Broslav pentru borșul roșu de sfeclă

Ce combinație ciudată de ingrediente a folosit Fernando Alephsus în preparatul său

În momentul în care cei patru chefi au ridicat cloșurile și au văzut preparatul lui Fernando Alephsus, chef Orlando Zaharia a intonat: „Ce-i asta?!”, iar chef Richard Abou Zaki a intuit că este vorba despre un preparat specific japonez: „ Omletă cu katsuobushi, alga nori. În Japonia nu se folosește maioneză cu ketchup, e un twist între sos rosa, cu maioneză, ketchup și katsuobushi... Bacon se pune la un mic-dejun englezesc, nu la un mic-dejun asiatic... Se pune ton”.

„Eu n-am mai mâncat sincer. N-am fost genul ăsta cu bacon, cu creveți, cu pastele, cu sosul deasupra”, a adăugat chef Ștefan Popescu, după ce a gustat și el din preparat.

Însă, când s-au deschis porțile, jurații Chefi la cuțite nu se așteptau să apară în fața lor un mariachi. După o intrare demnă de aplauze, concurentul și-a spus povestea.

„Eu m-am născut în Ciudad de Mexico. Am făcut Conservatorul de muzică, am studiat compoziție și dirijor de orchestră, dar m-am dedicat mult mai mult la producția muzicală. Apoi, a venit oportunitatea să mă duc pe un vapor de croazieră și acolo a fost cea mai bună decizie din viața mea (...) Vorbesc română, pentru că sunt căsătorit cu o româncă”, a povestit Fernando Alephsus, în culise și în fața chefilor.

Concurentul este căsătorit cu o româncă și s-a stailit în Cluj, oraș despre care spune că s-a îndrăgostit iremediabil și unde se simte ca acasă.

„Pentru mine, România e și țara mea, îmi place mult cultura voastră”, a zis mexicanul.

În ceea ce privește preparatul pe care l-a pregătit pentru Chefi la cuțite, concurentul mexican a precizat că îl pasionează și cultura japoneză.

„Farfuria aceasta se numește Okonomiyaki (...) Eu am schimbat un singur lucru. Sos am pus. Am pus maioneza, ketchup și sos Worcester (...) Eu am făcut-o varianta mea, pizza japoneză”, a explicat Fernando Alephsus, în ediția Chefi la cuțite sezonul 15, din 26 martie 2025.

Pentru preparatul său și combinația neașeptată de arome și ingrediente, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

Citește și: Cunoscutul influencer Luke Magro a riscat să vină la Chefi la cuțite cu o rețetă de paste mai puțin cunoscută! Ce au zis jurații

Ești o persoană creativă și îți place să răspunzi provocărilor? Vlad Cazino te invită să învârți roata magică a ingredientelor nebune și să creezi cea mai trăznită rețetă posibilă. Învârte roata, descoperă ingredientul surpriză cu care va trebui să creezi o rețetă cu un nume cât mai creativ. Săptămânal, cele mai inventive rețete vor fi premiate cu vouchere în valoare de 250 de lei, iar la final cu marele premiu: un voucher de 1.500 lei. Înscrie-te la concurs pe https://roataretetelor.a1.ro/.