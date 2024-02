Marian Cocoș, fost concurent la Chefi la cuțite, a murit. Mesajele emoționante transmise de foștii colegi de echipă

A murit Marian Cocoș, fost concurent Chefi la Cuțite. În sezonul 2 îi încânta pe colegi și telespectatori cu priceperea și perseverența lui. Mesajul durerors prin care a fost anunțată pierderea antrenorului de box.

Marian Cocoș, fost concurent la Chefi la cuțite. Acesta a participat în sezonul 2 al show-ului culinar de la Antena 1 și i-a impresionat pe jurați încă de la început, atât cu preparatul său, cât și cu povestea lui de viață, fiind și antrenor de box. Anunțul a fost făcut pe contul lui de Facebook, de către apropiați. Vestea i-a întristat pe mulți și nu puține au fost mesajele de condoleanțe primite pe rețelele sociale, de către familia acestuia.

„Maestrul Marian Cocoș s-a stins, dar povestea merge mai departe! Slujba de înmormântare va avea loc mâine, 16 februarie, ora 11.30 la cimitirul Sf. Nicolae, aflat in spatele Cimitirului Straulesti II. Mulțumim tuturor pentru a ne fi alături!”, a anunțat familia îndurerară în mediul online.

Marian Cocoș, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 2 a murit. Cum au reacționat foștii lui colegi de echipă

Measjele de condoleanțe au curs în secțiunea de comentarii, în timp ce mulți prieteni virtuali au susținut că vestea i-a luat pe nepregătite, mai ales că antrenorul era o fire extrem de activă.

„E o veste neașteptată și foarte trista! Cred că Dumnezeu a avut nevoie de el acolo. Sunt rari oamenii ca el! Atâta optimism, voie bună, simț al umorului, o gazda extraordinară, un coleg minunat, e greu să mai găsești... Nea Cocoș, vei rămâne mereu în amintirea mea ca un om minunat, vesel și mereu gata să te ajute! Ai fost un om minunat! Acolo unde ajungi neapărat fă-le sarmale! Drum bun, maestre!”, a scris un utilizator.

Afectat de pierderea fostului său coleg de echipă, și Alex Bălan de la Chefi la cuțite, sezonul 2 a postat câteva cuvinte despre trecerea în neființă a lui Marian Cocoș.

„Domnul Cocoș, un om cum puțini au fost. Un suflet mare cu o pozitivitate ieșită din comun. Dumnezeu să te odihnească în pace! Putere familiei si prietenilor”, a scris acesta pe contul lui de Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar una dintre coechipierele lor de la Chefi la cuțite, sezonul 2 a povestit o amintire amuzată cu fostul concurent care a murit

„Cum naiba să pui roșii cherry întregi la plating ?' așa m-a certat Marian Cocos la Chefi la cuțite. Să ai drum lin și luminos spre stele, Nea' Cocoș, condoleanțe familiei”, a adăugat Honoria Rațiu.

Antrenorul de box, Marian Cocoș, i-a impresionat pe chefi încă de la preselecții. Acesta s-a prezentat cu un desert care a uimit, și anume un lava cake cu ciocolată albă.

„Nu îmi vine să cred aşa ceva. Cum ai reuşit să prepari aşa ceva? L-ai luat la pumni?”, a fost unul dintre comentariile juraților, la acel moment.

„Totul a pornit în urmă cu foarte mult timp. Tatăl meu a fost măcelar, aşadar e o chestie de familie. El a fost cel care m-a îndemnat să gătesc şi bine am făcut pentru că soţia mea nu stie să gătească. Am vrut să mă fac bucătar, însă am renunţat din diferite motive şi m-am apucat de box. În box nu ai cum să fii relaxat, dar în bucătărie totul e o plăcere”, a povestit domnul Cocoş, după ce a primit laudele.

La preselecțiile Chefi la cuțite, sezonul 2 Marian Cocoș a obținut trei cuțite și a ajuns în echipa roși. Antrenorul de box a fost eliminat al treilea eliminat din show.