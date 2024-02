Un fost concurent de la Chefi la cuțite a rămas fără „casă”. Ce anunț a făcut în mediul online

Un fost concurent a dezvăluit că este pe cale să rămână fără „casa” care l-a găzduit în ultimii ani. Acesta este nevoit să o scoată la vânzare și a apelat la ajutorul internauților.

Dan Dumitru Ursit (Ursu), fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 12 a dezvăluit în mediul online că a rămas fără „căsă”. Concurentul care a făcut parte din echipa magenta trăia într-o rulotă pe care acum este nevoit să o vândă și are mai multe idei pentru a strânge banii necesari pentru o nouă mașină, mai potrivită pentru actualele lui nevoi.

Bărbatul s-a făcut remarcat încă de la preselecții, atunci când a dezvăluit că trăiește de peste 6 ani într-o rulotă. Pasionat de natură și în special de ciuperci, Ursu a ajuns și în echipe și a fost unul dintre oamenii de bază.

„Sunt din Arad, dar locuiesc într-o autorulotă și mă plimb foarte mult. Sunt cam 6 ani de când locuiesc în acestă autorulotă. Am și duș cu apă caldă, am încălzire pe timp de iarnă, foarte eficient. Sunt muzician. Înainte de pandemie și cu ceva ani înainte, cântam. Sunt percuționist. Ad-hoc se numea trupa noastră și cântam la o tobă foarte mare acustică”, spunea acesta la preselecții.

Citește și: Chefi la cuțite, 9 septembrie 2023. Dan Olar a gătit cu una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Cum au reacționat jurații

Dan Dumitru Ursit (Ursu), nevoit să își vândă rulota care i-a fost casă. Ce a transmis în mediul online, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 12

Acum, însă, Ursu trece prin momente mai puțin fericite. Fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 12 a dezvăluit că este nevoit să vândă rulota care i-a fost și casă în ultimii ani. El le-a dat vestea prietenilor săi din mediul online prin intermediul unei postări în care a adăugat și o serie de imagini cu mașina plină de amintiri, pe care o scoate la vânzare.

„Sfârșitul Californiei! 🤯

Dragilor, cu mare tristețe dat și speranță sunt nevoit să vă anunț azi niște vești. Iveco-ul pe care e construită California e un vehicul excelent: mecanic, din pdv al tinichigeriei, consumului, fiabilității, izolației, întreținerii.

Înainte totuși de a continua reamenajarea lui ca studio și casă în care să mă mut înapoi am fost nevoit să iau o decizie grea: Va trebui să schimb vehiculul care transportă Republica Ursărească California Mobilă.

După 7 ani de condus mașina asta în care am avut enorm de multe trăiri, frumuseți, vizite, aventuri, deprimări, găteli, descoperiri, reinventări, muzici și câte și mai câte... va trebui să renunț la ea.

Am nevoie de ceva mult mai sigur pe drumurile nămoloase de prin natură pe unde umblu cel mai des. Am nevoie de ceva peste care să pot construi pe termen lung și cu încredere viitorul proiectului care v-a adus și pe voi aici și am nevoie să fac asta deștept și responsabil.

Am nevoie de 4X4 și o gardă la sol mult mai 'înțeleaptă'. Am nevoie de funcționalitate. Am nevoie de lumină, geamuri, accesibilitate, portbagaj, curent, apă, confort minim, spații, găteli: un loc unde să pot să creez tot ce vă dau vouă și să pot ține atelierele mele mobile”, a scris pe contul lui de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce mesaj inedit a transmis Dan Dumitru Ursit (Ursu), după eliminarea de la Chefi la cuțite, sezonul 12. Cui îi dedică „victoria”

Cu toate acesta, fostul concurent de la Chefi la cuțite, sezonul 12 a dezvăluit că nu deține încă toate resursele financiare pentru a-și cumpăra o mașină nouă și a apelat la ajutorul prietenilor săi virtuali. La schimb, el pune la dispoziție toată experiența acumulată de el de-a lungul anilor.

Astfel, acesta a anunțat că se gândește la a oferi vouchere de ateliere, tablouri cu amprente sporale, o excursie de weekend cu rulota, dar și altele.

„Am găsit cu ce o înlocuiesc, am găsit cum, am găsit planul de bătaie; tot ce mai trebuie sunt, bineînțeles: RESURSELE!

Sigur că o să vând duba de-acum, o să caut sponsori, o să caut parteneri și o să-mi pun aici toate economiile, dar în mod oficial vă anunt că, tocmai potrivit pe Ursina de iarnă de săptămâna viitoare, voi începe un Patreon - prin care mă puteți susține recurent și probabil alte sisteme de monetizare inclusiv o mare și gogonată CAMPANIE DE CROWDFUNDING!

Am planuri foarte mari pentru acest proiect și toate implică noua iterație a Californiei așa că, vă rog scrieți-mi în comentarii ce-ați vrea voi să vă ofer în campanie.

Deocamdată mă gândesc la: vouchere de ateliere, video-uri cu mesaje dedicate personal sau de ocazii speciale, scrisori scrise de mână, tablouri cu amprente sporale, o zi cu mine-n pădure, o excursie de weekend cu rulota, să vin la tine și să-ți gătesc, șepci, tricouri, chiloți, prezervative branduite.

Ce zici?”, a mai adăugat acesta în mediul online.