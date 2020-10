Mirela Calotă i-a emoționat pe chefi cu povestea sa! „Fiica cea mică a venit pe lume ca s-o salveze pe cea mare”

„Pasiunea pentru gătit era o relaxare pentru mine, după orele petrecute la birou. Bucătăria mă face să trăiesc, să mă bucur cu adevărat de ceva. Mi-a venit ideea să îmi dezvolt o sursă de venit din această pasiune. Mi-am făcut o pagină pe o pagină de socializare și în decurs de trei ani de zile am început să strâng mulți clienți. Toată familia mă ajută”, a dezvăluit Mirela Calotă, în timp ce a pregătit rețeta aleasă.

Banda a mers, cloșurile s-au ridicat și cei trei chefi au avut parte de o surpriză de zile mari. Au încercat bucătarii să își dea seama cine ar fi putut gătit un asemenea preparat. Apoi, ușa s-a deschis și Mirela Calotă și-a făcut apariția în platoul emisiunii „Chefi la cuțite”.

Am aflat astfel că fiica sa cea mare își dorește extrem de mult să devină studentă la medicină și să studieze oncologia, fiindcă în urmă cu 14 ani a fost diagnosticată cu o formă severă de cancer.

„Avea patru ani. A fost foarte greu ca părinte, a fost cumplit. După ce te-ai bucurat atâția ani de un copil să afli brusc că ai ajuns în ultimul moment și că a a doua zi nu știi dacă mai poți să îl vezi. Am găsit un chirurg la Timișoara, eu și soțul meu ne-am pus în genunchi și l-am rugat să o opereze pe fiica noastră. Am aflat pe internet de ideea de celule stem recoltate din cordonul ombilical, necesare în cazul în care va face recădere. Am decis să rămân însărcinată, cea mică a venit pe lume ca s-o salveze pe cea mare”, a dezvăluit Mirela Calotă, extrem de emoționată.