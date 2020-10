Sora lui Bogdan Boantă, apariție savuroasă la „Chefi la cuțite”! Antonia a făcut spectacol curat

Emisiunea „Chefi la cuțite” poate fi urmărită luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30!​

Susținută de celebrul său frate, Bogdan Boantă, actrița în vârstă de 26 de ani a dezvăluit la emisiunea „Chefi la cuțite” că are o imensă pasiune pentru gătit și acesta este și motivul pentru care a decis să participe la show.

„Pentru mine chef Scărlătescu e ce trebuie, cum să zic. E frumos, e singur! Ce să mai, la el în echipă trebuie să fii, că altă șansă n-ai. Eu am venit aici să mă distrez, să cunosc chefii, am venit să arăt ce pot să fac, poate o să le placă, poate nu. Dar eu gătesc trăsnet, maică, îți vine să-ți bați copiii”, a dezvăluit Antonia, fericită că are șansa de-a participa în sezonul 8 „Chefi la cuțite”.

