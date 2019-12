Numele semifinaliștilor sezonului 7 Chefi la cuțite, dezvăluit în această seară

Cea mai lungă perioadă de confruntări din toate cele 7 sezoane Chefi la cuțite i-a trecut pe chefi, dar și pe concurenți prin toate stările: ”Ultimul battle înainte de semifinală. Ca niciodată, de data asta am avut 10 confruntări pe echipe, confruntări foarte grele, a fost un război de anduranță”, este de părere chef Sorin Bontea. Coordonatorul echipei verzi, cea mai numeroasă în acest moment cu cei 5 bucătari, speră ca oamenii săi să demonstreze și de data aceasta că își merită locul în bucătăria Chefi la cuțite și mai ales în semifinală: ”Gătiți cu drag, cu sufletul, pentru că sunteți deja cu un pas în semifinală. Totul depinde doar de voi, sper să vă văd pe toți cinci în continuare”, îi sfătuiește acesta.

La bancul de lucru alăturat, chef Florin Dumitrescu se bazează pe cei 3 bucătari în tunici albastre rămași că pot câștiga o ultimă probă pe echipe pentru a-și securiza locul mai departe în competiție: ”Pentru noi, ca echipă, ar fi senzațional dacă putem să câștigăm acest battle și să mergem toți în semifinală. Ar fi perfect. Mai mult, am avea și supremația battle-urilor câștigate. Amintiți-vă tot ce ați învățat de-a lungul timpului în viața voastră de bucătari și demonstrați acest lucru în farfurie!”.

Pentru chef Cătălin Scărlătescu, sezonul cu numărul 7 a început cu multe înfrângeri. În repetate rânduri, bucătarii rămași în echipa mov, trei la număr, au fost nevoiți să se readapteze. Mai mult decât atât, echipa mov a trecut și printr-o schimbare majoră, căci amuleta de schimb a fost cea care a adus-o pe Rahela în tabăra lor, concurentă aleasă inițial de chef Florin: ”Battle 10, bătălia finală! Telespectatorii trebuie să înțeleagă un lucru, a fost cea mai lungă bătălie din toate cele 7 sezoane de Chefi la cuțite. A fost un concurs lung, dar frumos, iar concurenții mei au fost senzaționali. Am avut un început incredibil de ghinionist, în primele patru probe mi-au plecat patru oameni. Însă iată că am ajuns și aici. Am în echipă 3 oameni frumoși, veseli, care gătesc foarte bine”.

”Ultima confruntare este foarte grea!”, le va spune Gina Pistol concurenților înainte să se apuce de gătit. Care este tema ce îi desparte pe concurenți de semifinala sezonului 7, dar și care sunt cei ce se vor califica la finalul serii în penultima etapă a celui mai iubit show culinar, telespectatorii Antena 1 vor afla în această seară, de la 20:00.