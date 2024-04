Presiune mare în bucătăria Chefi la cuțite: începe primul battle al sezonului 13. Chef Alexandru Sautner: „Se lasă cu scântei!”

În această seară, la Chefi la cuțite, jurații și echipele lor își măsoară forțele în primul battle al sezonului 13

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner intră în arena culinară alături de concurenții lor, pregătiți pentru cea dintâi confruntare în drumul către marele trofeu al show-ului culinar.

Atmosfera se încinge în bucătăria Chefi la cuțite, unde concurenții vor simți din plin tensiunea competiției, confruntându-se nu doar cu o provocare dificilă din partea Irinei Fodor, ci și cu așteptările mari ale juraților. ”Se lasă cu scântei în seara asta!”, a anunțat Chef Sautner.

„Primul battle! Am multă energie pozitivă. Și mai am ceva: amulete puternice, pe care vreau să le folosesc în momentele potrivite”, a punctat Chef Richard Abou Zaki. „Intru cu foarte mare încredere în competiție, pentru că am două cuțite de aur în echipa mea”, a declarat Chef Orlando Zaharia. „Voi fi surpriza acestui sezon, alături de echipa mea. Am încredere în oamenii mei. Nu-mi este teamă de niciuna dintre echipele adverse”, a spus Chef Alexandru Sautner.

Săptămâna trecută, jurații și-au definitivat echipele, primind și culorile care îi reprezintă. Astfel, Chef Richard Abou Zaki intră în ring alături de concurenții săi purtând tunici cu manșete roz, Chef Orlando Zaharia și echipa sa sunt reprezentați de culoarea verde, în vreme ce Chef Alexandru Sautner și tabăra sa luptă în tunicile galbene. Ambițiile sunt mari, pentru că acesta este momentul în care Chefii își conturează strategiile în funcție de cum se desfășoară acțiunea în ringul culinar. Iar momentele tensionate nu vor lipsi în această seară.

Cel de-al patrulea jurat, Chef Ștefan Popescu nu și-a format echipă, hotărând în ediția trecută ca Mihai Dragomir, cuțitul său de aur, să intre în echipa lui Chef Orlando. Chef Popescu le va fi aproape, însă, celorlalți jurați pe tot parcursul bătăliilor culinare.

Ce surprize va aduce prezența sa, care va fi prima provocare lansată de Irina Fodor și cum se va desfășura cea dintâi confruntare în bucătăria Chefi la cuțite telespectatorii vor afla în ediția difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.