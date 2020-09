Prima româncă pilot în Campionatul European de Raliuri a făcut spectacol la „Chefi la cuțite”: „Ești foarte tare!”

Pregătind una dintre cele mai vechi rețete de paste din lume, o mâncare descoperită în Italia.

Cristiana Oprea, în sezonul 8 „Chefi la cuțite”

„Anul trecut am fost în Italia, la Campionatul European de raliuri, am devenit prima româncă pilot care a participat aici. Eu împreună cu Diana, copilotul meu, am fosrmat primul echipaj feminin românesc de la Campionatul European de raliuri”, a dezvăluit tânăra care face senzație la cursele de raliuri, la doar 28 de ani.

