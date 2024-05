Primele imagini de la cununia religioasă a lui Vincenzo Aiello. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a pășit în fața altarului

Vincenzo Aiello, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite, s-a căsătorit religios duminică, 26 mai 2024. Tânărul a pășit în fața altarului alături de aleasa inimii, la o lună de la cununia civilă.

Ziua de 26 mai 2024 a fost deosebit de importantă pentru Vincenzo Aiello, cunoscut pe numele de Enzo, și pentru soția lui. Fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite a îmbrăcat costumul de mire, mergând spre altar la brațul Cristinei.

Pentru că este foarte activ în mediul online, Enzo nu a uitat să își țină la curent prietenii virtuali cu evenimentul important din viața lui. Așadar, acesta a publicat primele imagini de la nunta religioasă.

Fostul concurent al show-ului culinar a avut o petrecere spectaculoasă cu o mulțime de invitați și cu un decor de lux. Vincenzo Aiello și Cristina au avut aproape familia, prietenii apropiați și nume celebre din showbiz-ul românesc.

De altfel, tânărul a trecut printr-un amalgam de emoții la doar o lună de la cununia civilă. Enzo a trecut prin multe stări atunci când a ajuns în fața altarului alături de soția lui. Un lucru este cert, acesta a radiat de fericire.

Primele imagini de la cununia religioasă a lui Vincenzo Aiello și a Cristinei. Soția fostului concurent de la Chefi la cuțite a întors toate privirile cu rochia spectaculoasă

Cununia religioasă a ieșit așa cum Vincenzo Aiello și soția lui se așteptau. Cei doi îndrăgostiți s-au distrat de minune lângă invitați. Aceștia au dansat și au petrecut cu cei mai importanți oameni pentru ei.

Cristina, soția fostului concurent de la Chefi la cuțite sezonul 9, a atras toate privirile cu rochia de mireasa. Tânăra a îmbrăcat o ținută impecabilă cu decolteu abisal pe care a asortat-o cu o coafură elegantă, câteva bijuterii și un machiaj discret.

De asemenea, nici Enzo nu s-a lăsat mai prejos. Acesta a purtat un costum negru și o cămașă albă. Apariția lui distinsă nu a fost trecută cu vedere la biserică, dar nici la petrecerea de după marele „DA”.

„A fost o perioadă stresantă și emoționantă. Au fost multe sentimente ciudate, dar într-un final am ajuns în acest moment, de a spune „Da”. Nu știam cum arată rochia Cristinei. Am văzut-o pentru prima oară atunci când a intrat în biserică. Era perfectă! I-am spus că frumoasă”, a declarat Enzo după cununia religioasă, la Antena Stars.

„Am avut emoții mult mai mari decât mă așteptam. Am crezut că nu o să pot să citesc, am crezut că nu o să pot să zic „Da”. Aveam un nod în gât, dar am reușit să nu plâng și să nu stric machiajul. Am fost extrem de emoționată. E cea mai importantă zi din viața noastră și am început-o cu dreptul.

Nu ne-am certat deloc înainte, ceea ce este fantastic. Am auzit că toate lumea se ceartă înainte de nuntă, fiind sub presiunea pregătirilor. Am promis că nu ne certăm, am promis că nu mă enervez. Eu zic că am pășit cu dreptul în căsnicia noastră!”, l-a completat Cristina.