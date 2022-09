Chefi la Cuțite Sezonul 10, 4 septembrie 2022. Jean de la Craiova s-a dezlănțuit în bucătărie și a făcut show

Ediția din data de 4 septembrie 2022 a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 10. Jean de la Craiova a făcut show în platou. Toată lumea s-a amuzat pe seama glumelor sale: "Am vrut sa vin de mult, crede-mă, dar nu m-am simțit în stare. Eu nu știu să gătesc, dar am început să iau lecții și să învăț. Sincer, am emoții! Am venit să le fac o surpriză și să gătesc Biban A la Jean", a spus artistul.

Duminica, 04.09.2022, 21:53