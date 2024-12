Iubire cu parfum de lavandă | Episodul 39, 20 decembrie 2024. Anda și-a făcut curaj să îi spună lui Ștefan adevărul: L-am omorât pe soțul meu!

În episodul 39 al serialului Iubire cu parfum de lavandă, din 20 decembrie 2024, Anda îi spune adevărul lui Ștefan despre trecutul el: „Eu am refuzat să mă căsătoresc cu tine nu pentru că nu am vrut sau nu vreau, ci pentru că mi-a fost foarte frică de faptul că nu o să mă accepți dacă afli ce am făcut. Am omorât un om. Pe soțul meu. Eu l-am omorât”, a fost confesiunea făcută de Anda.

Vineri, 20.12.2024, 22:30