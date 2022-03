Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu, căzături de neuitat la repetiții

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu formează cea de-a doua echipă de la Dancing on Ice – Vis in doi. La repetiții, Cătălin Cazacu are câteva experiențe de neuitat pe gheață, dar alături de partenera lui, Codruța Moiseanu, reușește să învețe să stea pe patine și mai mult decât atât să și execute pași de dans pe gheață.

Sambata, 05.03.2022, 21:04