Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu, moment unic pe gheată

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu au creat un moment cu totul și cu totul unic pe gheață. Cei doi concurenți dansează pentru Cezar Sendrea, un hockeist de 15 ani din București. Acesta are nevoie de susținere ca să poată face perfomanță în acest sport. Jurații sunt impresionați de dansul lor celor doi concurenți.

Sambata, 05.03.2022, 21:16