Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Jean Gavril și Ana Maria Ion, momente de senzație la repetiții

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Jean Gavril și Ana Maria Ion formează cea de-a cincea echipă de la Dancing on Ice – Vis in doi. În prima zi la repetiții, Jean Gavril a avut parte de cele mai tari momente pe gheață. Artistul vrea să fie cel mai bun de pe gheață alături de partenera lui, Ana Maria Ion, patinatoare de perfomanță.

Sambata, 05.03.2022, 22:30