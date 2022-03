Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Jurizare Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Cătălin Cazacu și Codruța Moiseanu au dansat spectaculos pe gheață. Cei patru jurați le spun căteva cuvinte despre prestația lor. „Mi-a plăcut foarte mult entuziasmul tău și energia de la brâu în sus. Sper să exprimi asta și la patine, ai stat ca pe motor. Am nevoie să văd ceva pași de patinaj. Codruța acel salt trebuia să-l faci mai înalt, nu aveai nevoie de ajutorul lui”, spune Cornel Gheorghe.

Sambata, 05.03.2022, 21:21