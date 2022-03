Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Jurizare Jean Gavril și Ana Maria Ion

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Jean Gavril și Ana Maria Ion au dansat spectaculos pe gheață. Jurații le spun căteva cuvinte despre prestația lor. „Jean, cum spunea și Ștefan, ce am văzut în această eară, parcă ați fost două persoane diferite, foarte bine te-ai descurcat. Ai pus-o pe Ana în reflectoare. ”, spune Cornel Gheorghe.

