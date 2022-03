Dancing on Ice – Vis in doi, 5 martie 2022. Ștefan Bănică și Irina Fodor sunt cei doi prezentatori

Prima ediție Dancing on Ice – Vis in doi din 5 martie 2022. Ștefan Bănică și Irina Fodor sunt prezentatorii emisiunii. Cei doi au făcut senzație cu aparițiile lor spectaculoase. Cei doi moderatori prezintă cele nouă perechi care își vor etala abilitățile de dans în fața celor patru jurați de la Dancing on Ice - Vis in doi.

Sambata, 05.03.2022, 20:12