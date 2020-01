AntenaPlay este cea mai performanta platforma romaneasca de content video!

5,2 milioane de ore de vizionare pe fluxurile de live a insumat in 2019 AntenaPlay, cea mai activa si eficienta platforma de video-content romaneasca. Cu up-date-uri moderne, user-friendly, pe toate aplicatiile de smart TV si telefonie mobila, AntenaPlay a trecut in 2019 pragul de 2 milioane de utilizatori activi, care au consumat nu mai putin de 20 de milioane de ore in sistem VOD (video on demand).

Platforma AntenaPlay oferă 9 canale LIVE, extra conținut nedifuzat la TV, emisiuni preferate în ediții integrale și știri de ultimă oră. Este disponibilă pe toate device-urile: smartphone, smart TV, PC, tabletă sau laptop. Este singurul loc în care se pot urmãri emisiunile integrale produse de Antena TV Group, din orice colţ al lumii şi de pe orice device, la o calitate premium.

Top 5 cel mai vizionate emisiuni in 2019 pe AntenaPlay:

1. Insula Iubirii