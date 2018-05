Cum i-a schimbat experiența serialului “Fructul oprit” pe Michaela Prosan și Petru Păun

S-au scurs mai bine de cinci luni de la difuzarea serialului “Fructul oprit”, la Antena 1, iar în tot acest timp, protagoniștii producției - Petru Păun și Michaela Prosan au câștigat numeroși fani. Sâmbătă (12 mai), de la ora 15.30, la “Povești COOL”, telespectatorii Happy Channel pot urmări interviuri în exclusivitate, de pe platourile de filmare ale serialului, cu cei doi actori.

Prezentatori ai emisiunii “Povești COOL”, de la Happy Channel, dar și actori în producția “Fructul oprit”, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au stat de vorbă cu colegii lor din serial despre una dintre cele mai mari experiențe profesionale trăite.

“Pentru mine aceste șase luni au fost o școală. Consider că a fost un curs intensiv.”, mărturisește Petru Păun, care îl interpretează pe tânărul cuceritor Alex Iova în “Fructul oprit” (difuzat miercurea de la ora 20.00 la Antena 1). “Începi să realizezi că sunt oameni care te urmăresc, care te pot lua ca exemplu, și atunci devii și mai responsabil. Ești foarte atent la ce spui, cum spui, în mare pentru mine astea au fost schimbările care au apărut.”, spune carismaticul actor.

Fire perfecționistă, Petru a încercat să dea tot ce e mai bun pentru a reda trăirile personajului său. “Toată povestea gravitează în jurul noțiunii de iubire și noi încercăm să arătăm multiplele fațete ale iubirii, care vin la pachet cu beneficii, dar și cu sacrificii, și așa cum știm cu toții că, în dragoste și în război, nu există reguli, la fel și aici (în acțiunea serialului), nu există reguli.”

Michaela Prosan, frumoasa protagonistă, a vorbit despre cât de mult a ajutat-o experiența producției Fructul oprit. “Să faci parte dintr-un asemenea proiect este o provocare foarte mare. Munca din spatele proiectului te ajută cumva să așezi cam tot ce ai încercat să asimilezi în anii anteriori. Stilul în care lucrăm, greutatea scenariului, te face cumva să-ți intri mult mai repede în ritm, iar ăsta este un antrenament foarte bun pentru un actor, este ca o <<binecuvântare>>, pentru că muncești și muncești la un ritm, în care nu-ți permiți să greșești sau să stai. (…) Sunt fericită că am putut să <<colorez>> personajul și să-l duc prin diferite situații, să-l susțin. Mă bucur că oamenii au fost alături de noi în tot acest timp.”

Pe parcursul difuzării serialului la Antena 1, Michaela Prosan a cucerit numeroși telespectatori. “Am fost luată pe nepregătite. Nu m-am obișnuit cu lumea care să mă oprească pe stradă, să vrea să facă poze cu mine. Eu am încercat să-mi fac meseria și nu am fost niciodată dornică de acest statut de vedetă. Am urmărit să-mi fac meseria cât se poate de bine, să poată să se bucure și publicul de ceea ce fac eu.”, mărturisește ea.

În această sâmbătă, de la ora 15.30, telespectatorii pot urmări interviurile cu Petru Păun și Michaela Prosan, în cadrul emisiunii “Povești COOL”, la Happy Channel!

➡️ Vezi ONLINE serialul fenomen Fructul Oprit pe AntenaPlay. Toate episoadele integrale exclusiv aici >>> https://goo.gl/yvhWW7