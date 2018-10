Fructul Oprit ONLINE. Tulburaţi de vestea ce macină casa Caragea, Ana şi Alex se întâlnesc cu spiritul lui Tudor: " Eu n-am ştiut să mă lupt pentru dragostea mea şi am pierdut..."

Fructul Oprit. Sezon 2. Episodul 6. Tudor este mai prezent decât niciodată în gândurile familiei Caragea. Vestea că el este tatăl biologic al lui Victor i-a tulburat pe toţi. În momente de cumpănă, Ana, Alex şi Sonia sunt vizitaţi de spiritul lui Tudor Caragea. Să fie vis sau mesaj de dincolo?

"Ţi-ai dorit atât de mult un copil, dar nu ai reuşit să te bucuri de darul acesta.", i-a spus Ana, cu lacrimi în ochi.

"O să te bucuri tu. Dar din dar...eşti un om bun, mult prea bun. Ştiu că o să ai grijă de Victor, sunteţi sânge din sângele meu. Sunt aşa de mândru de Ana mea. Să nu uiţi că şi tu trebuie să fii fericită. Iubeşte, Ana! Ai pe cine!", a încurajat-o Tudor Caragea.

"Ti-am dat tot. Ţi-am dat-o şi pe fiica mea. Nu a fost suficient pentru tine", i-a reproşat Tudor

"Sonia iubeşte pe altcineva...", i-a mărturisit Alex.

"Sonia m-a iubit şi pe mine. Nu te-a oprit să mi-o răpeşti. am pierdut-o pe sonia, e adevărat, dar am câştigat altceva în schimb: un copil. Eu n-am ştiut să mă lupt pentru dragostea mea şi am pierdut..."

