Monica Tatoiu, declarații controversate în Postul Paștelui: „Nu m-am spovedit niciodată. Păcatul meu e că...”

Monica Tatoiu a făcut, de curând, mai multe declarații cu care a surprins. Femeia de afaceri a precizat că nu s-a spovedit niciodată într-o biserică, singurele mărturisiri pe care le-a făcut fiind cele de la televizor. Iată ce a spus despre singurul ei păcat!

Monica Tatoiu și-a trăit viața din plin până la vârsta de 67 de ani și nu s-a sfiit niciodată să facă declarații controversate în mod public. Recent, femeia de afaceri a declarat pentru Cancan că tot timpul s-a ”spovedit” la televizor și că singurul său păcat e acela că fumează și bea zilnic câte o sticlă de șampanie. Iată declarațiile total neașteptate!

Monica Tatoiu recunoaște că nu s-a spovedit niciodată: „Fac asta în fiecare zi la televizor”

Monica Tatoiu a dezvăluit că nu s-a spovedit niciodată în fața unui preot. În schimb, spune că s-a ”dezbrăcat” de orice secrete în mod public, la televizor. În aceeași declarație pentru Cancan, femeia de afaceri a mai mărturisit că nu a ținut post niciodată.

„N-am ținut post normal niciodată. Nici la spovedanie nu am fost. Fac asta în fiecare zi, la televizor. Nu am niciun secret pe care nu l-am spus. Păcatul meu e că fumez și beau zilnic o sticlă cu șampanie.”, a spus Monica Tatoiu pentru sursa citată.

Cum se simte Monica Tatoiu după operația la ambele picioare

Monica Tatoiu a mai transmis că, după intervenția chirugicală suferită la ambele picioare, a slăbit nu mai puțin de trei kilograme și că la începutul verii va pleca, din nou, la scufundări.

„Am slăbit trei kilograme în perioada cu operația. Cred că și de la stres, și de la ce am mâncat, s-a strâns stomacul. Încă sunt zone în care nu simt genunchiul. După operație, pentru că am avut pansamentul, s-a făcut psoriazisul. Dar am stat la soare și a trecut. Scufundările îți dau o stare de spirit ce nu poate fi descrisă, interacțiunea cu lumea subacvatică pe mine mă vindecă. La începutul lui iunie voi pleca iar.”, a declarat Monica Tatoiu pentru Cancan.

De ce nu conduce Monica Tatoiu în București: „Nu vreau să ajung la Știrile de la ora 17”

Monica Tatoiu nu conduce în București, pentru că, spune ea, sunt mulți șoferi care nu respectă legea. Recent, aflată într-un taxi, femeia de afaceri a coborât din mașină pentru a reclama unei brigăzi rutiere faptul că doi șoferi au depășit neregulamentar.

„Eu nu conduc în București, nu vreau să ajung la Știrile de la ora 17. Eram într-un taxi, recent, și am văzut două mașini care ne-au depășit neregulamentar. Am oprit mașina și m-am dus la un echipaj de poliție, să îi sancționeze. Nu-i cinstit față de cei care stau la coadă. Să le scuipi semințe în cap celor care respectă legea.”, a mai spus femeia de afaceri pentru Cancan.