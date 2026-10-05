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Alexandru Sautner provine dintr-un sat cu doar 400 de locuitori. Cum a reușit să-și construiască viața la care visa

Povestea lui Chef Alexandru Sautner începe într-un loc care, la prima vedere, nu pare să ofere prea multe dintre ingredientele unui succes răsunător.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 17:39
Alexandru Sautner provine dintr-un sat cu doar 400 de locuitori. Cum a reușit să-și construiască viața la care visa | antena 1
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S-a născut în zona Turnu Severin și a crescut în Almăjel, un sat mic, despre care spune că are în jur de 400 de oameni. De aici a pornit un om cu o ambiție uriașă, cu dorința de a ajunge „cineva și ceva” și cu o energie pe care cei care îl cunosc spun că și astăzi o păstrează intactă.

Alexandru Sautner provine dintr-un sat cu doar 400 de locuitori

Mama lui a fost una dintre cele mai importante prezențe din această poveste. „Mamă, nu știu de unde ți-a dat Dumnezeu atâta minte, atâta putere de muncă”, mărturisește Sautner, vorbind despre femeia care a fost mereu mândră de parcursul său. Pentru el, succesul nu a venit peste noapte, ci a fost construit prin muncă, ambiție și o dorință permanentă de a evolua.

Încă de tânăr a descoperit antreprenoriatul și, fără ocolișuri, recunoaște: „Mi-au plăcut banii, mă. Mi-a plăcut să fac bani”. A început simplu, vânzând gumă, țigări, cafea și tot felul de produse. Era, în esență, începutul unui instinct antreprenorial care avea să-i definească mai târziu cariera.

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Drumul nu a fost lipsit de teamă sau de momente dificile. Richard, unul dintre prietenii săi apropiați, își amintește întâlnirea cu Sautner și spune că l-a întâlnit într-un moment în care venea „fricos”. Relația lor a devenit însă una de familie: frate, prieten adevărat și om pe care se poate baza.

În jurul lui Sautner s-a format un cerc restrâns de oameni pe care îi consideră cu adevărat apropiați. „Suntem patru prieteni adevărați”, spune el, punând preț nu doar pe business, ci și pe loialitate, prietenie și oamenii care îi sunt alături.

Fausto Marbella, prieten și colaborator, este unul dintre oamenii importanți atât în antreprenoriat, cât și la nivel uman: un om cu care a făcut business, dar alături de care s-a și distrat, un om „extraordinar”.

Povestea lui Alexandru Sautner este, astfel, și povestea unui copil plecat dintr-un sat mic, care a avut suficientă ambiție pentru a-și construi propriul drum. Iar dacă succesul poate fi măsurat în bani, proiecte și notorietate, pentru el pare să existe și o măsură mai importantă: oamenii adevărați pe care i-a adunat în jurul său.

Flavia, femeia alături de care a construit totul

De 14 ani, Flavia Maxim îi este parteneră de viață și de business. Cei doi s-au cunoscut la insistența unor prieteni, într-o perioadă în care Alexandru abia se întorsese din Germania și își dorea să se bucure mai mult de viața din România. Flavia recunoaște că nu credea că va ajunge să se îndrăgostească, însă lucrurile au venit firesc, iar relația lor a devenit una dintre cele mai importante constante din viața lui.

Flavia îl descrie ca fiind „enervant de ambițios”, uneori chiar prea ambițios, în timp ce el spune deschis că fără ea nu ar fi ajuns unde este astăzi. „Împreună facem o super echipă”, mărturisește Sautner.

Ambii sunt ambițioși, orgolioși și convinși că pot deveni permanent mai buni. Flavia îi oferă echilibrul de care are nevoie, iar el apreciază enorm faptul că ea l-a împins inclusiv spre unele dintre cele mai importante decizii profesionale.

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„În spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică” este un proverb pe care Sautner spune că nu l-a înțeles cu adevărat până când nu a întâlnit-o pe Flavia.

După 14 ani, povestea lor continuă cu aceeași combinație de iubire, ambiție și parteneriat. Iar Alexandru speră ca momentele frumoase pe care le-au trăit împreună să continue pentru o viață întreagă.

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